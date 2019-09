[Faut y aller] Pourquoi vous devez emmener vos enfants au festival A Tours de Bulles

Il s’y passe plein de choses pour les petits.

Attention, BD en vue à Tours ! Pour la 15e fois le festival A Tours de Bulles invite une quarantaine d’auteurs, dont une bonne partie qui n’ont jamais mis les pieds dans la ville. Cet événement gratuit se déroule samedi 14 et dimanche 15 septembre Place Châteauneuf, 6 000 à 7 000 personnes sont attendues. Comme chaque année, c’est l’occasion rêvée de faire dédicacer des albums et de découvrir des histoires… Mais c’est aussi un événement très riche en propositions culturelles, comme des expos et des spectacles.

Il y en a pour tous les goûts… et surtout tous les âges. Là, on va se concentrer sur les propositions dédiées aux enfants…

Pour la 2 e année il y a un prix spécial remis à un album jeunesse. 4 titres étaient en lice, lus par des enfants des écoles, bibliothèques ou centres de loisirs

année il y a un prix spécial remis à un album jeunesse. 4 titres étaient en lice, lus par des enfants des écoles, bibliothèques ou centres de loisirs Parmi les nouveautés 2019, un concert signé (traduit en langue des signes) est dédié au jeune public. Il s’agit d’une collaboration entre les musiciens tourangeaux de L’aquarius et la dessinatrice Stéphanie Lezziero en partenariat avec l’association A Tours 2 Mains

L’entreprise de jeux d’évasion Escape Yourself proposera des animations sur son propre stand

Une exposition didactique sur la naissance d’une BD est programmée au rez-de-chaussée de la Salle Ockeghem, autour de la série La Boîte à Musique de Gijé et Carbone (éditions Dupuis), dont le 1 er tome a été élu Tour d’Ivoire des Mômes en 2018. Cette expo, comme celle dédiée à l’auteur Benoit Dahan qui réalise l’affiche est adaptée aux personnes dyslexiques via des textes spécialement travaillés pour elles

tome a été élu Tour d’Ivoire des Mômes en 2018. Cette expo, comme celle dédiée à l’auteur Benoit Dahan qui réalise l’affiche est adaptée aux personnes dyslexiques via des textes spécialement travaillés pour elles Démonstration de création numérique à Arcades Institute samedi après-midi avec Laurent Lefeuvre

Spectacle dessin + impro théâtrale le dimanche avec le Théâtre de l’Escapade et le dessinateur Gilles Le Coz

Séance de dédicaces que pour les enfants le dimanche matin Place Châteauneuf comme tous les ans (avec tours de magie)

Film goûter-dédicace aux Studio le dimanche après-midi avec Olivier Supiot autour de Mon voisin Totoro

Ateliers dessin avec l’Atelier POP de Tours

Espace dédié aux bébés avec tapis d’éveil et table à langer

Stand de la Maison des Jeux de Touraine

Chasse au trésor dans les rues de Tours

Stand maquillage et coloriage Place Châteauneuf

Lectures à voix haute samedi et dimanche par les bénévoles (le festival en compte une cinquantaine)

Parmi les autres nouveautés on peut citer la vente d’affiches dédicacées par leur dessinateur prix Tour d’Ivoire 2018 Benoit Dahan, ou la vente de tote bag.

Programme complet sur www.atoursdebulles.fr