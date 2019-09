[A chaud] Fini le don du sang à Bretonneau, il déménage aux Deux-Lions en 2020

Avec la création d'un espace dédié.

Pour donner son sang en Indre-et-Loire il existe tout plein de solutions : le bus stationné chaque jeudi Bd Béranger à Tours, des collectes dans différentes communes du département ou de grands événements comme le don du sang gastronomique programmé ce vendredi 27 septembre à l'Hôtel de Ville de Tours (nous y reviendrons prochainement plus en détails).

Tout au long de l'année, on peut aussi se rendre à l'hôpital Bretonneau.

Mais voilà, en 2020, le site de l'Etablissement Français du Sang va quitter le CHU pour les Deux-Lions au sud de la ville. L'EFS et la mairie l'ont annonce ce mardi au moment de signer une convention pour renouveler leur bonne entente. "En matièrede don de sang, la Touraine fait figure de bon élève: 28000 dons de sang, plasma et plaquettes sont effectués chaque année dans le département de l’Indre-et-Loire" peut-on lire dans un bilan communiqué à la presse.

Parce que ce chiffre peut être amélioré, les institutions travaillenrt donc à la création d'une Maison du Don qui pourrait être mieux identifiée. Ce site des Deux-Lions dont on ne connait pas encore l'adresse exacte ni la date précise d'ouverture "offrira aux donneurs tourangeaux un accueil plus moderne, dans un cadre plus agréable,pour leurs dons de sang, de plasma et de plaquettes."

Autre projet : "la création d’une Association pour le Don de Sang Bénévole à Tours, présidée par Ludovic Gilbon. Elle a pour rôle de renforcer le lien entre les donneurs de sang et l’EFS et de participeractivement à la promotion et à l’organisation des collectes, en assurant notamment un accueil chaleureux et convivial aux donneurs. Cette toute jeune association a besoin de bénévoles pour différentes missions. Si vous souhaitez en savoir plus: adsb.tours@zaclys.net."