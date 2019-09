StorieTouraine, 10/09/19 – Appel à la grève dans les EHPAD de Tours ; Des cheveux bleus interdits au collège d’Esvres ; Appel à candidatures pour jeunes artistes…

Et le Tours FC qui modifie son match de Coupe de France.

L’actu tourangelle résumée sur une seule page, c’est la StorieTouraine. On l’actualise si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Appel à la grève illimité…

Dès ce mercredi, les agents des Ehpad gérés par le CCAS de la ville de Tours sont invités à se mettre en grève illimitée. 4 établissements sont concernés. Ils dénoncent une charge de travail en hausse, des changements de plannings intempestifs, des postes vacants non remplacés… Un rassemblement est prévu à 10h dans la cour de la mairie tourangelle. Mais aussi une rencontre avec la ville qui prévoit un plan de recrutement pour arranger la situation.

Cheveux bleus, non merci…

Ce mardi la NR se fait l’écho de la mésaventure d’une élève de 4e du collège d’Esvres, à qui l’on a demandé de ne pas afficher ses mèches de cheveux bleus lors de la rentrée des classes. La jeune femme de 13 ans n’a pas coupé ses pointes, seulement adopté une queue de cheval… après négociations entre sa famille et l’établissement. Le principal évoque le règlement intérieur pour justifier sa décision.

On débat de l’urbanisme…

A Tours, début de l’enquête publique sur le PLU, le Plan Local d’Urbanisme, un document qui définit ce qu’on a le droit de construire… ou pas. Vous avez un mois pour vous exprimer. Plus d’infos en vous rendant à l’accueil de la mairie.

Changement de stade…

Samedi le Tours FC doit affronter Joué-lès-Tours pour son entrée en lice en Coupe de France. Le club tourangeau évolue en N3 et son voisin en Régional 2. Normalement les Jocondiens devaient accueillir la rencontre mais finalement le match a été déplacé à la Vallée du Cher, sur demande du JTFC. Il débutera à 17h.

Le concours Propul’son 2020 est lancé…

C’est la 14e édition de ce dispositif de repérage et d’accompagnement pour jeunes artistes. Vous avez jusqu’au 7 octobre pour candidater quel que soit votre département d’origine en Centre-Val de Loire. Un jury proposera à une sélection de lauréats 1 an d’accompagnement avec l’objectif « de leur donner les clés pour être autonomes dans leur environnement professionnel. » Après la sélection, l’artiste et les chargés d’accompagnement profitent d’un temps commun de diagnostic afin d’identifier les problématiques rencontrées et cibler les besoins. En réponse, les structures du réseau coordonnées par la Fraca-Ma engagent un programme d’actions adapté à chaque projet artistique sélectionné. La principale nouveauté dans cette édition est la conduite d'un temps collectif de formation sur l'environnement socio-professionnel du musicien, suivi par l'ensemble des lauréats. Plus d’infos sur www.fracama.org