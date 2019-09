[Tête à tête] Une nouvelle carte vraiment pratique pour faire du vélo à Tours

Et pour aller plus vite que les voitures.

A Tours, pour aller d’un point A à un point B, plusieurs options :

Marcher, et utiliser son sens de l’orientation

Conduire et mettre son GPS

Utiliser les transports, et apprendre par cœur le plan de Fil Bleu

Pédaler, en suivant les itinéraires du Collectif Cycliste 37

Après Joué-lès-Tours, La Riche, Chambray ou Saint-Pierre-des-Corps, le CC37 récidive : l’association qui regroupe les cyclistes de l’agglomération a édité une nouvelle carte de temps de parcours, centrée sur la ville de Tours. De quoi s’agit-il ? A quoi ça sert ? On a demandé à Fabien, qui a travaillé sur le dossier…

Cette carte, qu’est-ce que c’est exactement ?

Notre objectif est de faire tomber l’idée reçue selon laquelle le vélo est un mode de déplacement lent. On veut au contraire prouver que c’est rapide, et donc donner envie de s’y mettre. Je crois que les gens ne savent pas du tout combien de temps ils mettraient pour un même trajet en voiture, à pied, en vélo ou en transports en commun. Pour 3km à vélo, c’est plus 12 minutes que 30.

Rouler à vélo c’est plus rapide qu’en voiture ?

Pour un trajet vraiment urbain, j’aurais tendance à dire que oui. Par exemple Les Halles – Velpeau en une dizaine de minutes, en voiture on met plus. C’est aussi très efficace de pédaler si on fait des sauts de puce d’un commerce à un autre par exemple. Mais ce n’est pas la rapidité qui fera l’attrait du vélo, c’est aussi le côté plaisir, sécurité du déplacement, et l’assurance d’arriver à une certaine heure quand on part à une certaine heure, donc la fiabilité du vélo.

Comment cette carte a été élaborée ?

On l’a fait avec la ville de Tours, Tours Métropole et les adhérents du Collectif Cycliste 37. On a choisi des lignes de façon participative, comme des lignes de bus puis on a lancé un appel aux Tourangeaux pour qu’ils se chronomètrent et nous donnent leur temps de parcours sur ces trajets. On fait une moyenne et c’est ce qui nous permet de dire que de la mairie au carrefour de Verdun on met 9 minutes à vélo. Je ne crois pas que le tram met beaucoup moins…

La carte ressemble à ça :

Et vous pouvez y accéder ici.

Combien de lignes ?

21, pour couvrir toute la ville et certains sites situés juste à côté comme SKF à St-Cyr ou les Granges Galland à Saint-Avertin. Ce sont des itinéraires pensés pour être directs et pertinents à l’échelle de la ville.

Et alors combien de temps pour monter la Tranchée ?

Entre 5 et 7 minutes, sans doute. Surtout c’est l’endroit où la pente est la moins raide dans le secteur. A côté Rue du Pas Notre-Dame il y a une partie beaucoup plus forte. Mieux vaut privilégier la Tranchée ou le Boulevard du Maréchal Juin. Le problème de ces grands axes c’est que ça roule fort. Donc si ça pose problème, il faut privilégier les petites rues quitte à faire une partie à pied. A vélo, la notion de plaisir est très importante, par exemple à comment on peut changer son itinéraire pour des trajets moins monotones.

Le CC37 ne va pas s’arrêter là : il construira bientôt une carte pour Saint-Cyr-sur-Loire puis sans doute une carte à l’échelle de toute la métropole.