StorieTouraine, 09/09/19 – Suspicion d’attouchements sexuels à Montbazon ; Incendie et immeuble évacué à Amboise ; Campagne de recrutement de Fil Bleu…

Et la venue très attendue de Leila Bekhti et Géraldine Nakache à Tours.

La StorieTouraine vous résume les infos essentielles des dernières 24h en Indre-et-Loire, avec une actualisation si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Une enquête ouverte à Montbazon…

Les gendarmes d’Indre-et-Loire et le procureur de Tours parlent encore au conditionnel : des familles de l’école Guillaume Louis de Montbazon évoquent de possibles faits d’attouchements sexuels de la part d’un animateur employé dans l’établissement pour encadrer les activités périscolaires. Cet homme sans antécédents a débuté son contrat pour la rentrée le 2 septembre, et il a été suspendu dans le cadre des investigations en cours. Deux familles auraient signalé une conduite inappropriée. Aucune information judiciaire n’est ouverte pour l’instant.

Feu de canapé à Amboise…

Un incendie s’est déclaré dimanche soir Rue Mosny à Amboise et il a fallu évacuer une vingtaine de personnes. Le feu a pris dans une cave, où un vieux canapé était stocké. La fumée a ensuite envahi le bâtiment. Un bébé a été dirigé vers l’hôpital pour des examens de contrôle mais les habitants sont tous hors de danger. Les pompiers ont envoyé une vingtaine d’hommes sur les lieux pour cette intervention.

Nouvelle direction à l’IAE de Tours…

Du nouveau pour l’établissement d’études supérieures tourangeau : le Professeur Arnaud Rivière a été élu à la direction de l'IAE Tours Val de Loire en juin dernier et a pris ses nouvelles responsabilités ce lundi 2 septembre lors de la rentrée des étudiants en Licence. Il succède au Professeur Patricia Coutelle, qui était en fin de mandature. Pour exercer son mandat de direction, il sera entouré d'une nouvelle équipe qui a défini plusieurs axes stratégiques, « comme l'apprentissage, l'international, le digital et les réseaux » dixit un communiqué de l’IAE.

Fil Bleu recrute…

Il faut du monde pour faire rouler les bus et les trams dans l’agglo tourangelle ! Des embauches sont en prévision, en CDI. La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi hommes ou femmes, ayant au minimum 21 ans (âge requis pour obtenir le Titre Professionnel) et titulaires du permis B. Elle aura lieu du 11 octobre 2019 au 24 janvier 2020. Une session d’information collective se tiendra le lundi 16 septembre 2019 au sein des locaux de Pôle Emploi (sur inscription, contactez votre conseiller.ère). Elle présentera la formation et le métier.

Un célèbre duo de cinéma à Tours…

Révélées dans Tout ce qui brille, Géraldine Nakache et Leila Bekhti seront réunies au CGR des Deux-Lions de Tours ce vendredi pour une avant-première du film J’irai où tu iras dans lequel elles jouent toutes les deux mais qui est aussi réalisé par Géraldine Nakache. Il sortira le 2 octobre. La séance est à 19h et voici la bande annonce…