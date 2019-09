Foot en N3 : le Tours FC leader, et Avoine pas loin derrière

On disputait la 4e journée ce week-end.

5 équipes tourangelles mais seulement 3 matchs ce week-end dans le championnat de National 3 de football, parce que deux derbys programmés (Avoine / St-Cyr et Montlouis-FCOT).

On s’intéresse d’abord au Tours FC qui a remporté sa 2e victoire de la semaine. Après un succès 4-2 à Orléans contre la réserve de l’USO, il a battu une autre réserve pro, celle de Châteauroux. Mais avec un peu de mal : succès 3-2, avec un but de la victoire marqué par Mehdi Jaki à la 89e minute de la rencontre disputée à la Vallée du Cher. En remportant ces trois points, le club Ciel et Noir reste leader de la poule Centre-Val de Loire, une place à conserver pour pouvoir accéder au championnat de N2 la saison prochaine.

Toujours invaincu, Avoine n’est pas si loin… L’AOCC disputait sa 4e journée contre l’Etoile de St-Cyr, promu de la saison. Et a eu du mal à gagner… Victoire finale 3-2, également avec un tout dernier but inscrit en fin de match (sur pénalty). Les Chinonais sont donc provisoirement 2e, en attendant le match de Châteauneuf à Chartres ce dimanche.

Enfin, le FCOT engrange un 3e match nul en 4 matchs de championnat cette saison, face à Montlouis. Les footballeurs ballanais dominaient la rencontre avec une réalisation réussie à la 33e minute jusqu’à un but montlouisien qui a douché leurs espoirs de succès à la 83e minute. Le club est tout de même 4e à 4 points du leader qu’il recevra lors de la prochaine journée de N3 dans deux semaines, le samedi 21 septembre à 18h. En attendant place à la Coupe de France.