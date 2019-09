StorieTouraine, 07/09/19 – Un jeune de 18 ans surpris à 206km/h ; Projet de reprise de l’usine Sandvik à Fondettes ; Dernier match de préparation des Remparts…

Et le départ de l’archevêque de Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi…

Beaucoup trop vite…

Un jeune de 18 ans titulaire du permis depuis 3 mois a été surpris en grand excès de vitesse par les gendarmes du peloton motorisé de Monnaie : 206km/h sur l’A10, alors qu’avec son permis probatoire il ne devait pas dépasser 110. Son permis lui a été retiré et sa voiture placée en fourrière dans l’attente de son passage devant le tribunal où il risque de perdre son autorisation de conduire.

Un incendiaire condamné…

Un homme de 46 ans a écopé de 2 ans de prison ferme ce vendredi devant le tribunal de Tours. Il a été reconnu coupable d’une série de feux de voitures à Amboise fin août. Ce n’est pas une première : il avait déjà été interpellé pour des faits similaires à Tours et à Bléré. L’homme a reconnu les faits.

Le site Sandvik va revivre…

Fermée au printemps pour être délocalisée, l’usine Sandvik de Fondettes est depuis à l’abandon. 161 personnes y travaillaient et ont été licenciées (depuis, une bonne partie d’entre elles a retrouvé du travail). Le site industriel en cours de démantèlement par une trentaine de salariés toujours sur place devrait prochainement accueillir une nouvelle entreprise spécialisée dans la tôlerie et qui envisage d’employer 45 personnes. Le compromis de vente a été signé en août et le début d’activité pourrait se faire en 2020.

Une visite programmée… puis annulée…

Le secrétaire d’Etat Gabriel Attal aurait pu venir rencontrer des associations de Joué-lès-Tours ce samedi. Programmé en dernière minute, son déplacement a finalement été annulé. Des modifications d’agenda qui ont agacé le président du Conseil Départemental Jean-Gérard Paumier. L’entourage du membre du gouvernement évoque lui des difficultés d’organisation avec la mairie de Joué-lès-Tours. Quant au maire, il assurera bien les mariages qui étaient programmés.

Un départ à l’église…

Mgr Aubertin quitte le diocèse de Tours ce week-end avec une dernière messe, 14 ans après son arrivée. Il a atteint la limite d’âge fixée par les institutions catholiques. On ne connait pas encore le nom de son successeur et il devrait assurer tout au plus un intérim de trois mois jusqu’à son arrivée.

Les sports du week-end…

4e journée de National 3 en foot ce samedi avec notamment un affrontement entre le Tours FC et la réserve de Châteauroux à la Vallée du Cher.

En volley, Tours a été s’incliner 3-1 sur le terrain de Nantes-Rezé vendredi pour son 1er match amical de présaison.

Et en hockey, les Remparts de Tours achèvent leur préparation à une semaine du début du championnat de D1. Ils reçoivent Caen en amical à la patinoire tourangelle ce samedi à 19h30.