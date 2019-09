[Photos du jour] L'ex clinique Saint-Gatien murée après sa fermeture

Pour empêcher les intrusions.

C'était la dernière clinique privée en plein centre-ville de Tours : mi-juillet, la clinique Saint-Gatien située face à la cathédrale du même nom a déménagé ses patients, son personnel et son matériel vers des locaux neufs sur le site de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire.

Ce projet de rénovation et d'agrandissement est conséquent : pas moins de 45 millions d'euros, 8 jours de transfert après 4 ans et demi de préparation. Elle dispose désormais de 28 000m², 353 lits et près de 500 salariés (ils étaient 280 à Tours Centre). Cette extension complète le dispositif d'hospitalisation privé de l'agglomération puisqu'un autre site lui aussi très vaste est installé sur le pôle Vinci à Chambray-lès-Tours.

C'en est donc fini du pôle santé de centre-ville passé dans le giron du privé depuis 45 ans et où il y avait toujours une activité chirurgicale. L'existence même d'un centre de santé remonte elle au XVIIe siècle.

Pour l'instant on ne sait pas ce que va devenir ce bâtiment de 12 000m² mais il pourrait tout à fait être transformé en logements. Pour éviter sa dégradation via des squats, il a en tout cas été fermé de toutes parts et même muré tout de suite après sa désaffection. Il semble donc compliqué voir impossible d'y entrer, à l'inverse d'autres sites abandonnés tourangeaux souvent visités par des adeptes de ce qu'on appelle l'Urbex (dont on vous parle en détail ici sur 37 degrés).

A noter que pour l'instant, la Congrégation des Soeurs Augustines - une entité religieuse - est toujours propriétaire des lieux. Un centre de dialyse reste lui en fonction Rue Jules Moineaux.