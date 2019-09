StorieTouraine, 06/09/19 – Série d’accidents graves sur les routes ; Alerte aux faux billets de cinéma ; La rentrée du TVB à Nantes…

Et une bonne nouvelle pour les automobilistes de Bléré-La Croix.

Réouverture de pont…

Après de longues semaines de travaux le pont de la déviation de La-Croix-en-Touraine accueille de nouveau les voitures depuis ce vendredi. Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a investi 630 000€ pour le rénover cette partie de la D31 entrée en chantier en juin. L’isolation et le revêtement de l’ouvrage ont notamment été remis à neuf.

Prudence au volant…

Depuis jeudi soir, les accidents graves se sont multipliés en Indre-et-Loire : 5 blessés dont deux enfants le 5/9 vers 19h sur la D751 entre Beaumont-en-Véron et Chinon, deux voitures s’étant percutées à un croisement, probablement après un refus de priorité. Les jours des victimes ne sont pas en danger.

Ce vendredi matin, autre sinistre à Athée-sur-Cher, sur la D976. Encore un choc entre deux voitures qui a cette fois fait 3 blessés au lieu-dit Le Petit Vau. L’une des victimes est gravement touchée.

Enfin, toujours ce vendredi, mais cette fois en fin de matinée, une voiture et un camion sont entrés en collision à Saint-Benoit-la-Forêt, une fois de plus sur la D751. Une femme de 79 ans a été légèrement blessée, 15 pompiers sont intervenus. Le choc pourrait avoir été causé par la volonté de la victime de faire demi-tour.

Tentative de vol de scooter...

Ce vendredi à 1h40, un équipage de la police municipale remarque que trois individus pénètrent dans une cour de la Rue Guesclin dont le portail est resté ouvert. Avec l'aide d'outils, ils sont surpris en train de chercher à voler un scooter. Ils ont été maîtrisés et interpellés pour tentative de vol et recel de vol, car l'un deux avait en plus en sa possession un écran plat et une box internet. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat.

Attention aux faux billets…

C’est une arnaque à la mode : vouloir payer en liquide dans un magasin… mais avec de faux billets normalement utilisés pour des tournages de cinéma. Les gendarmes d’Indre-et-Loire appellent à la vigilance car un homme a tenté d’utiliser ce stratagème le 30 août dernier à Azay-le-Rideau avant d’être interpellé. Quelques signes permettent de détecter cette fausse monnaie : le papier est différent, les hologrammes moins sécurisés et surtout on y lit clairement une inscription indiquant que ces billets n’ont aucune valeur. Il s’agit d’une petite ligne verticale sur la gauche du billet.

Un week-end sportif en prévision…

Le TVB se déplace à Nantes ce vendredi après-midi pour le 1er match amical de présaison des champions de France de volley.

Ce week-end rendez-vous au Lac des Peupleraies pour suivre un championnat de ski nautique.

En handball, les joueuses du CTHB de Chambray se déplacent à Nice ce samedi à 19h30 pour leur 3e match de championnat de la saison.