Tyrolienne géante, Fessée musicale, « La Cité de la Peur »… 7 événements immanquables ce week-end en Touraine

Sans oublier la journée 100% Corée du Sud à la guinguette.

Pour ce premier week-end post-rentrée des classes on vous a déjà conseillé de filer dans les différents forums des associations ou de foncer à Amboise pour Château Machine. Et on parle également ce vendredi du Festival de la Tomate… Mais il y a aussi plein d’événements gratuits, fun ou insolites dans le département. Voici notre sélection…

Si vous n’avez pas froid aux yeux…

A l’occasion de Sport’Ouvertes, le Spéléo Club de Tours installe une tyrolienne de 300m de long au-dessus du Lac de la Bergeonnerie près du Centre Aquatique du Lac. C’est gratuit, de 10h à 18h pour les personnes qui pesent entre 20 et 110kg. Clairement, on adore l’idée !

Pour écarquiller les yeux…

Pensez aux dernières représentations du spectacles Les Illusions Renaissance sur la façade du Musée des Beaux-Arts. C’est aussi gratuit, et à 22h15 ce vendredi et ce samedi.

Pour en prendre plein les yeux…

Un championnat de France de ski nautique au Lac des Peupleraies ce week-end, jusqu’à samedi, avec notamment le multimédaillé Patrice Martin. Ils et elles seront 50 sur l’eau. Samedi compétitions de 9h à 23h avec les finales des pros en nocturne à partir de 21h. Et c’est toujours gratuit…

Pour le plaisir des yeux…

Les cinémas Studio repassent le film culte La Cité de la peur ce vendredi à 19h15. Mais avant la séance il y a surtout un karaoké de répliques et un quiz avec cadeaux à gagner. Et ça c’est méga fun !

Pour le plaisir de l’art…

Ce vendredi début du festival D’art D’art de Bléré, qui va durer jusqu’au 15 septembre. Ce sont des artistes régionaux qui présentent leurs œuvres, comme Renar et Dominique Spiessert mais aussi Isabelle Weber. Le programme complet est par ici.

Aie, aie, aie !

La Fessée Musicale – un collectif parisien au nom rigolo mais non violent – débarque en bord de Loire. Présentation : « Composé de 5 fesseurs mixant exclusivement sur vinyles, La Fessée musicale est venue d'une idée très simple : utiliser ses dix doigts pour mettre des claques (auditives bien sûr). En allant chiner des vinyles disco et house dans les quatre coins de la France. » C’est dimanche de 16h à 21h au Foudre à la guinguette au pied des Tanneurs.

Tant qu’on est à la guinguette…

On y reste ! Samedi elle accueille une journée sur le thème de la Corée du Sud de 15h à 18h30 et c’est gratuit.

Animations :

15h – 18h30 : Présence des associations

15h30 – 16h : Lecture de contes traditionnels coréens (espace enfants)

16h – 16h30 : Démonstration de taekwondo

16h45– 17h : Show de Kpop (pop coréenne)

17h15 – 17h45 : Cours de Kpop

18h – 18h15 : Show de Kpop

Concerts :

19h30 : Shindell – OST de dramas coréens

21h00 : Dj Wars - Dj set de Kpop