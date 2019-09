[En vitrine] Le disquaire Passe Passe débarque dans le Vieux-Tours

Avec plein de beaux vinyles et un coin détente.

Plus connu sous le nom de DJ Unverse au sein de la scène musicale tourangelle, Anthony vient tout juste d'ouvrir un magasin de vinyles à Tours : Le Passe-Passe. C'est dans la Rue des Trois Pavés Ronds



Ce passionné, dans le milieu de la musique depuis plus de 25 ans, a décidé de passer de la vente numérique (il revendait auparavant ses nombreux vinyles sur Internet) à la vente physique pour retrouver le contact humain qui lui manquait tant.

Au programme : des vinyles évidemment, mais attention, seulement en pressage original. À côté des traditionnelles Beatles ou Pink Floyd, des bacs seront réservés aux artistes locaux d'Indre-et-Loire.



Dans cet ancien local de tatoueur toujours dans son jus, on retrouvera aussi un coin hi-fi, et des goodies qui arriveront par la suite, le tout dans une ambiance de partage avec une plateforme d'écoute en libre accès (et un super fauteuil confortable). Un concept inspiré de la jeunesse du professionnel qui passait beaucoup de temps dans les boutiques de disques...

La page Facebook du disquaire est ici et le portrait détaillé d'Anthony est à lire sur 37 degrés.

Axel Vergnes