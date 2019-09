Grands travaux à la SNCF : ce qui vous attend sur l’axe Tours-Orléans-Paris

Le chantier va durer un petit moment.

Décidément en ce moment les travaux d’ampleur s’enchaînent : sur la route il y a ceux de l’A10 entre Tours Nord et Tours Centre, et l’élargissement de l’autoroute au sud de Veigné vers Ste-Maure. Et puis sur les rails, après le chantier de la ligne Tours-Loches, c’est au tour de l’axe Tours-Orléans-Paris de subir de grandes manœuvres.

Précisons d’ores et déjà que les travaux à la SNCF sont très réguliers pour l’entretien des voies. Néanmoins, ceux qui ont vraiment une grosse incidence sur la circulation des trains ne sont pas si fréquents. Ceux dont nous parlons dans cet article font partie des programmes à l’impact notable… Un peu comme ceux qui avaient paralysé la ligne Tours-Orléans-Paris lors des ponts du mois de mai.

Donc, détaillons :

À partir du 7 septembre, d’importants travaux limiteront les circulations entre Tours-Blois et Orléans en semaine (1 voie sur 2 neutralisée pendant 6 heures au Nord de Blois) et ils nécessiteront l’interruption complète des circulations lors de 9 week-ends.

À partir du 30 septembre, des travaux sur la ligne Paris Orléans nécessiteront l’interruption des circulations de 10h à 14h dans les deux sens.

En clair, les perturbations vont s’échelonner jusqu’au 14 décembre. « Ces travaux sont organisés de manière à favoriser au maximum les besoins de déplacement quotidiens pour le travail, l’école ou les études. Ils prennent en compte également les événements régionaux » insiste la SNCF. Donc il y aura des trains aux heures de pointe, des trains le samedi matin pour partir en week-end et d’autres le dimanche soir pour rentrer de week-end. On pourra aussi utiliser le train sans problème pour se rendre au Festival de Loire d’Orléans, aux Rendez-Vous de l’Histoire de Blois et pour profiter des Journées du Patrimoine le week-end du 21 et 22 septembre.

Une fois qu’on a dit ça, entrons dans le détail…

Sur toute la période 7/9 – 14/12 une voie sera coupée pendant 6h entre Orléans et Blois obligeant les trains à circuler en alternance en dehors des heures de pointe et à vitesse réduite (40km/h) ce qui occasionnera des trajets plus longs de 10 minutes pour les TER Rémi Orléans-Tours et les Rémi Express vers Paris.

Pour les week-ends, pas de trains du samedi matin au dimanche après-midi les :

7-8/9

28-29/9

5-6/10

19-20/10

26-27/10

9-10-11/11

16-17/11

30/11-01/12

7-8/12

Les travaux sur l’axe Orléans-Paris du 30 septembre au 14 octobre affecteront surtout les Rémi Express sur l’axe Tours-Austerlitz avec des allongements de temps de parcours sauf aux heures de pointe où ils devraient être maintenus.

Les détails des horaires sont connus en achetant vos billets sur le site oui.sncf, ils sont publiés sur l’appli SNCF, le site TER Rémi Centre-Val de Loire, et dispos en cas de perturbations supplémentaires sur le Twitter @RemiTrain.