Pourquoi le tram de Tours roule si lentement Place Choiseul

Cela dure depuis plusieurs semaines.

Vous l’avez peut-être remarqué en descendant de la Tranchée ou après avoir traversé la Loire sur le Pont Wilson : à proximité de la station Place Choiseul, le tram ralentit fortement. Pas plus de 15km/h. Peut-être pour prendre le temps d’admirer les sculptures installées cet été ? Eh bien pas du tout !

La mesure est très officielle, encadrée par des panneaux pour les agents de conduite, et mise en place depuis plusieurs semaines.

Fil Bleu nous explique pourquoi : « Des protections mécaniques ont été mises en place sur les poutres d’alimentation par le sol afin de les protéger des sollicitations du passage des véhicules. »Traduction : à cet endroit les voies sont fragilisées car il y a beaucoup de trafic (voitures et bus). Du coup le tram ne peut plus vraiment capter d’électricité dans cette zone, et il la traverse grâce à l’énergie accumulée pendant sa traversée de la Loire ou lors de son stationnement à Place Choiseul en direction de Jean Monnet.

« Cette conduite n’a pas d’impact sur la sécurité et la régularité de la ligne » assure Fil Bleu.

Néanmoins, le sujet pose question. En fait ce n’est pas la première fois que les voitures qui traversent les voies abiment la plateforme dédiée au tramway de Tours. C’est déjà arrivé Place Jean Jaurès, obligeant là aussi les rames à ralentir jusqu’à ce que Tours Métropole décide d’engager des travaux. D’abord pour colmater les défauts puis pour installer un rail d’alimentation par le sol de nouvelle génération. Un équipement qui est cette fois prévu pour résister à un trafic important… ce qui n’est pas le cas du dispositif mis en place avant l’inauguration de la ligne A en 2013.

Jean Jaurès et Place Choiseul sont les deux endroits où les voies du tram et le rail d’alimentation par le sol sont les plus exposés à la circulation automobile à Tours. Place Anatole France ou au nord de l’Avenue Grammont aucun problème n’a été recensé pour l’instant.

A la Métropole on explique que la situation fait l'objet d'une vigilance particulière mais pour l'instant pas de travaux programmés.