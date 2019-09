Info Tours a 5 ans... et ce n'est que le début !

Retour sur l'histoire du site depuis sa création.

Le 1er septembre 2014 c'était plutôt une belle journée, Tours célébrait le 70e anniversaire de sa libération, les enfants avaient la tête à la rentrée des classes, les bandes d'amis se donnaient rendez-vous pour des apéros afin de débriefer les vacances... On se souvient de tout ça : c'était un lundi, jour choisi pour mettre en ligne un nouveau média à Tours. L'adresse était déjà réservée depuis quelques mois : http://www.info-tours.fr.



A cette époque pas si lointaine, la presse en ligne française n'en est pas à ses balbutiements : Mediapart a déjà révélé pas mal d'affaires gênantes, Rue89 et Slate sont des marques respectées... Mais à Tours, c'est encore timide. Hormis les sites web des médias historiques, aucun titre ne s'est spécialisé dans la couverture de l'information en ligne. Il était plus que temps de se lancer, et c'est ce que nous avons fait en adaptant aux bords de Loire un concept déjà développé depuis plusieurs années en Bourgogne.



5 ans plus tard, nous mesurons le chemin accompli : près de 20 millions de pages lues et une progression constante de notre lectorat mois après mois. Il y a un appétit pour l'info locale, et nous y répondons.



Info Tours, c'est l'actualité de votre vie quotidienne, les nouveaux commerces qui ouvrent, les associations et clubs sportifs qui dynamisent le territoire, les initiatives économiques, les beaux événements culturels, les débats politiques qui comptent... Ce que nous voulons c'est vous proposer une information facilement compréhensible, pédagogique et créative. Aller régulièrement vers des personnalités qui n'auraient pas forcément imaginé s'exprimer dans la presse et interroger – avec notre style – celles pour qui l'exercice est un peu plus régulier.



Evidemment, notre travail est perfectible. Nous tentons en permanence d'améliorer la qualité et la pertinence du contenu que nous vous proposons. C'est pour cela que de nouvelles rubriques font leur apparition cette année : des interviews courtes et percutantes avec [Sans filtre], des entretiens décalés dans [Rencard], le décryptage d'une polémique avec [C'est quoi le problème ?], le rappel d'actualités passées sous silence avec [Le saviez-vous ?] et un projet qui nous tient beaucoup à cœur : [Porte ouverte], une chronique où nous irons à votre rencontre pour découvrir votre quotidien. Directement chez vous.

Vous voulez participer à [Porte ouverte] ? Ecrivez-nous ! Notre mail : contact@info-tours.fr

Tout cela ne serait pas possible sans une équipe. Ainsi, depuis septembre 2017, Info Tours a rejoint 37 degrés pour mener un projet global autour de la couverture de l'actualité tourangelle. D'un côté votre site d'actualité quotidien, simple et réactif. De l'autre un magazine qui analyse et qui raconte. Les deux sont complémentaires, gérés par une seule et même rédaction. Depuis l'automne 2018 nous publions même un magazine papier deux fois par an, connecté à l'application mobile 37 degrés afin d'y proposer des contenus inédits pour la presse locale.



Nous voulons apprendre et surprendre, relever à notre échelle le défi de la production d'une information fiable et concernante : celle que l'on va retenir et partager.



Merci de votre fidélité, et bonne rentrée avec les articles d'Info Tours et 37 degrés !