StorieTouraine, 01/09/19 - Des pompiers tourangeaux en renfort dans le Gard ; Série de feux de voiture à Amboise ; Défaite rageante du CTHB…

Et un événement particulièrement à Saint-Roch.

La StorieTouraineest un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire actualisé dès que nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche…

Du renfort…

Les pompiers d’Indre-et-Loire annoncent ce dimanche matin le départ de 12 hommes en direction du Gard, pour soutenir les soldats du feu du département du sud qui luttent contre les incendies en forêt. La colonne est également composée d’effectifs venus du Loir-et-Cher. Ce n’est pas la première fois que des secouristes tourangeaux font un tel déplacement : ils en avaient ainsi pratiqué plusieurs il y a deux ans, au cœur de l’été.

Accident grave à Vernou-sur-Brenne…

Les pompiers du SDIS37 également mobilisés pour ne intervention marquante dans la nuit de samedi à dimanche sur la D952, l’un des principaux axes routiers secondaires du département. Un homme a perdu le contrôle de sa voiture au cours d’un dépassement. Deux personnes ont été blessées dont une gravement. Ils ont été hospitalisés à Trousseau, à Chambray.

2 policiers blessés samedi matin…

Ils intervenaient à Tours et ont eu affaire à un conducteur de 20 ans conduisait sans permis et avec 0,97g d’alcool dans le sang Avenue Grammont. Il a refusé un contrôle et a tenté de s’enfuir avant de percuter deux voitures, puis de tenter de semer les forces de l’ordre à pied. Finalement rattrapé, c’est au cours d’une bagarre avec les hommes en uniforme qu’il a blessé les deux agents. Il sera prochainement jugé pour conduite en état d’ivresse, conduite sans permis et rébellion.

Série de feux de voiture…

Pas moins de 5 véhicules incendiés en une soirée vendredi à Amboise, sur un créneau d’une heure à partir de 21h30 dans le secteur du centre-ville. Les gendarmes ont lancé un appel à témoins pour identifier le ou les suspects.

La défaite qui fait mal…

Victorieux contre Besançon mercredi, le CTHB a perdu à Toulon ce samedi pour la 2e journée du championnat de LFH de handball. Un tout petit écart : 23-22, assez rageant car les Tourangelles auraient pu arracher le nul avec un pénalty à la dernière seconde. Mais selon le staff du club elles ont été victimes d’une erreur d’arbitrage. Le club a fait une réclamation.

Nos chiens ont du talent…

Le nom d’un événement organisé à Saint-Roch ce dimanche. La petite commune du Nord-Touraine accueille une journée de démonstrations de dressage canon. Une tombola est également programmée avec l’objectif de récolter des fonds pour financer l’acquisition d’un chien guide d’aveugle. Débutée à 9h, la manifestation s’achève à 18h30.