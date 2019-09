StorieTouraine, 30/08/19 – Accident et gros bouchon sur l’A10 ; Ouverture de 3 classes en Indre-et-Loire ; La revanche des Remparts à la patinoire…

Et deux nouvelles enseignes à Tours Nord.

De grosses difficultés de circulation…

Ce vendredi Bison Futé voit orange dans le sens des retours de vacances, et déconseille d’emprunter l’A10 vers Paris jusqu’à 20h. En plus de ça, l’autoroute a été perturbée pendant une bonne heure en fin de matinée à cause d’un accident dans le secteur de Ste-Maure-de-Touraine. Un carambolage entre 5 véhicules qui n’a cependant pas fait de blessés.

A noter que samedi la journée est de nouveau classée orange à cause du pic de trafic annoncé sur les autoroutes de la région, cette fois dans les deux sens de circulation.

6 blessés dans un accident…

21 pompiers ont été mobilisés ce vendredi matin sur la D910 à La-Celle-St-Avant à la suite d’une collision entre plusieurs véhicules. 7 personnes ont été impliquées et 6 légèrement blessées. On ignore l’origine du choc.

Nouveau procès dans l’affaire Haddad…

A l’été 2018, la conseillère départementale d’Indre-et-Loire Mounia Haddad accusait son père et ses oncles de l’avoir enlevée et séquestrée, sa famille refusant sa relation amoureuse. L’affaire a fini devant le tribunal de Tours avec une peine de 4 ans de prison prononcée pour le père Haddad (8 mois avec sursis), 3 ans dont 18 et 12 mois avec sursis pour les deux oncles. Le frère de l’élue de Saint-Pierre-des-Corps a lui écopé de dix mois de prison avec sursis pour menaces de mort. Quatre hommes qui ont fait appel et on connait la date du nouveau procès programmé le 8 octobre à Orléans.

Des ouvertures de classes supplémentaires…

Les écoles d’Indre-et-Loire feront leur rentrée ce lundi 2 septembre avec des ouvertures de classes en plus annoncées en dernière minute pour trois communes suite à une réunion organisée jeudi à l’Inspection d’Académie. Sont concernées Druye, Chambourg-sur-Indre et Descartes. La brigade de remplacement des enseignants malades ou absents sera par ailleurs renforcée avec 1 poste à temps plein et un poste à mi-temps de plus que ce qui était initialement programmé. Un conseiller pédagogique à mi-temps sera enfin chargé de travailler sur la question du climat scolaire. Plus de 50 000 enfants feront leur rentrée dans les différentes écoles du département pour cette année 2019/2020.

Ouvertures à Tours Nord…

Depuis quelques semaines, Intersport a ouvert un 3e magasin en Indre-et-Loire Avenue Maginot, en plus de ses points de vente de Loches et Chambray. Par ailleurs Campanille s’installe du côté do Forum Méliès soit un nouvel hôtel à proximité de l’A10 et de l’aéroport.

La revanche des Remparts…

Battus 4-2 mardi soir sur la glace de Neuilly-sur-Marne, les hockeyeurs de Tours affrontent de nouveau les Franciliens ce vendredi, cette fois dans leur patinoire. Match toujours amical en préparation du championnat avec un coup d’envoi à 19h30.

La préparation de l’UTBM continue…

Les basketteurs tourangeaux vont affronter une équipe de Pro B en amical ce vendredi : le Paris Basketball. Coup d’envoi à 19h.