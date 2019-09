Université de Tours : les chiffres essentiels avant la rentrée 2019 des étudiants

Elle est prévue lundi 2 septembre.

Quelques jeunes sont déjà en cours à la fac de médecine du boulevard Tonnelé, ou discutent posés sur les escaliers devant le bâtiment. La rentrée universitaire officielle c’est comme celle des plus petits, dès ce lundi 2 septembre. Cela va se faire progressivement, les premières semaines étant consacrées à la mise en route. À la direction de l’Université, on annonce « un record » d’inscriptions. Faisons le point sur les chiffres…

30 000 étudiants, dont 10% venus de l’étranger, impatients de découvrir la Place Plumereau

34% des jeunes viennent de Touraine, 45% du reste de la région (+10% en un an)

73% en licence, 17% en master, 10% en doctorat

170€ de frais d’inscription en licence, 245€ en master, et la même chose pour les étudiants hors Union Européenne car l’Université de Tours a refusé d’appliquer la hausse de tarifs envisagée par l’Etat et fixée à 2 800€. Du coup, son nombre d’étudiants extracommunautaire reste stable : un peu plus de 800

36 unités de recherche

(mais pas toutes avec des hommes et des femmes en blouse blanche)

2 500 personnels, 1 400 pour l’enseignement, 1 100 pour l’administratif et la technique, et même du monde pour concocter une saison culturelle

315 diplômes différents remis

(même Einstein n’en a pas passé autant)

4 867 jeunes bacheliers inscrits en première année, après avoir dompté Parcoursup. C’est un record dû au baby boom du début des années 2000

+25% d’étudiants depuis 2010, sans compter les 3 000 étudiants en soins infirmiers récemment rattachés à l’Université de Tours

1 - Le rang de la fac tourangelle pour la formation en soins vétérinaires au niveau français. Elle est dans le top 60 mondial et dans le top 1 000 tous cursus confondus, sur un total de 18 000 établissements d’enseignement supérieur dans le monde

Pas de hausse de dotation de l’Etat depuis 2010 qui consacre donc en moyenne 6 400€ par étudiant(e) à Tours, contre 8 400€ à Poitiers ou Orléans et environ 10 000€ à Paris

Plus de 200 000m² de locaux

(ce qui demande pas mal de temps quand on doit passer l’aspirateur)

Bientôt 50 ans (en 2020), un anniversaire qui sera fêté avec plein d’événement dont un consacré à la mémoire