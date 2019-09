StorieTouraine, 27/08/19 – Qualité de l’air médiocre ce mardi ; Un ambassadeur chinois à Amboise ; Stéphane Eicher à Joué-lès-Tours…

Et un bel imbroglio autour d’un rond-point lochois…

Dégradation de la qualité de l’air…

Il fait bien chaud en ce début de semaine en Touraine et les conditions météorologiques entraînent une dégradation de la qualité de l’air. Lig’Air, l’association qui la mesure, annonce un indice de 6/10 ce mardi. Conseils : réduisez votre vitesse en voiture, privilégiez les transports. Dès ce 28 août la situation devrait s’arranger.

Même joueur bâtit encore…

Depuis 2015 Loches a un joli rond-point bien rénové sur la D760. Mais il a fallu le refaire sur ordre de l’Architecte des Bâtiments de France exigeant le remplacement d’une bordure en béton par du gazon à proximité d’un monument : la pyramide des Chartreux, qui date de 1770. Coût de l’opération : 60 000€, soit 10% du budget de la construction de l’équipement situé au cœur de la forêt. Un chantier réalisé par le Conseil Départemental qui s’évite ainsi un recours judiciaire et une amende. Dommage que l’institution n’ait pas pensé à ça avant, car la préconisation de l’herbe au lieu du béton avait été faite avant le chantier.

Visite d’ambassadeur…

Après un passage au Zoo de Beauval et au Château de Chambord dans le Loir-et-Cher, l’ambassadeur de Chine en France est passé par Amboise ce mardi. Il a visité le château avec un passage pour se recueillir sur la tombe de Léonard de Vinci, artiste dont on célèbre le 500e anniversaire de la disparition cette année. Il s’est d’ailleurs également rendu au Clos Lucé. Les touristes chinois et étrangers sont globalement très nombreux cette année à Amboise, certains estimant que la population de la ville a triplé cette année en raison des festivités autour de la Renaissance.

Les Remparts à Neuilly…

Nouveau match de préparation des hockeyeurs tourangeaux, encore une fois en région parisienne. Ils affrontent les Bisons ce mardi à 20h en amical à deux semaines de la reprise du championnat.

Spectacles gratuits à Avoine…

Chaque année la ville du Chinonais organise un événement culturel gratuit de fin d’été. Ce samedi 31 août elle accueillera Michel Leeb et Zouk Machine. Rendez-vous à 20h30 au Parc du Centre.

Stéphane Eicher attendu à Joué…

Stephan Eicher embarque pour une nouvelle série de concerts avec Homeless song. À peine la tournée avec la fanfare explosive « le Traktorkestar » achevée, le Bernois propose un spectacle intimiste en quatuor pour raconter une nouvelle histoire, centrée sur la musique, l'acoustique et les instruments classiques. A voir le 21 mars 2020 à Joué-lès-Tours à l’Espace Malraux. Réservations ouvertes en points de vente habituels, sur Internet et auprès d’AZ Prod.