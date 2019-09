Foot en N3 : deux victoires, une défaite et un nul pour les clubs tourangeaux

Avec des matchs à rebondissements.

Ce samedi on jouait la deuxième journée du championnat de foot en National 3 en Centre-Val de Loire avec notamment un derby entre Avoine et le FCOT de Ballan-Miré / Savonnières. Après un premier match nul à l’extérieur pour entamer leur saison, les Sang et Or ont de nouveau ramené un point du Chinonais. Score final : 1-1, avec deux buts marqués en première période.

De son côté, le Tours FC a d’abord déroulé contre Chartres avant de se faire peur. Pour leur premier match officiel, après le report de la rencontre prévue la semaine dernière à Orléans, les hommes de Nourredine El Ouardani ont aligné 3 buts en 45 minutes devant les 400 spectateurs de la Vallée du Cher. Mais en deuxième mi-temps Chartres a su bénéficier des erreurs des Ciel et Noir pour revenir dangereusement au score. Le TFC s’impose 3-2 au final.

On retiendra aussi la bonne victoire à l’extérieur de l’Etoile de St-Cyr à Dreux en Eure-et-Loir, 2-1, alors même que deux joueurs tourangeaux ont été expulsés pendant la rencontre. En revanche Montlouis a perdu 3-2 contre Bourges dans un match particulièrement disputé sur les bords de Loire.

Au classement, la première équipe tourangelle ça reste Avoine, avec 4 points, à égalité avec Vierzon en tête.

Photo : FCOT