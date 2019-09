StorieTouraine 23/08/19 - Accident de tram à la Rabière ; L’Impasse du Nouveau Calvaire change de nom ; Les Écrivains chez Gonzague ce dimanche…

Et la déchèterie les Aubuis fermée dimanche…

La StorieTouraine est un résumé de l’essentiel de l’actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi 23 août :

Accident entre le tram et une voiture à Joué…

Vers 12h15 ce vendredi 23 août, le tram a cessé de circuler suite à un choc avec une voiture. L’accident a eu lieu dans le quartier Rabière, plus précisément rue François Arago. Aucun blessé n’est a déplorer. Le tram a repris la circulation vers 13h.

Nouveau nom pour une impasse…

Impasse du Nouveau Calvaire devient la Place du Faubourg Saint-Symphorien, dévoilement de la plaque en présence du maire du Tours, samedi 24 août 10h.

Les Écrivains chez Gonzague dimanche 25…

La 2e édition des écrivains chez Gonzague à Saint Bris aura lieu dimanche de 9 à 19h à Chanceaux-Près -Loches. Au programme, rencontres, signatures-dédidaces et animations avec 150 auteurs présents. Le collectif des Stylos Rouges (personnels de l’Éducation Nationale) y distribuera des tracts de protestation contre les reformes et leurs mauvaises conditions de travail. L’entrée est libre et vous pouvez retrouver les auteurs invités ici.

Fermeture exceptionnelle de la déchèterie Les Aubuis…

La déchèterie de Saint-Avertin sera exceptionnellement fermée samedi 24 et dimanche 25 août. Prenez vos précautions et redirigez-vous vers une autre déchèterie.

Le début du National 3 pour le TFC…

Le Tours FC rencontre Chartres au Stade de la Vallée du Cher ce samedi 24 août à 18h. Ce sera le premier match de la N3 pour le club tourangeau après le report du précédent contre Orléans.

Du basket à Monconseil…

Trois matchs ce samedi 24 août à Monconseil. Deux matchs amicaux sont prévus entre Blois et Tours à 14h et Tours contre Chartres à 17h. Les choses sérieuses débuteront à 20 avec la rencontre Le Mans-Blois pour la coupe du Sixième Homme. Tarif de 15€ sur place demain ou 10€ en prévente à la Halle Monconseil jusqu’à ce vendredi soir 18h.