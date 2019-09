StorieTouraine 22/08/2019 - Ravages des produits phytosanitaires utilisés par la SNCF dénoncés par des riverains ; Trafic rouge sur les retours ; le CHU de Tours 11e meilleur hôpital…

Et la victoire pour les Remparts...

La StorieTouraine est un résumé de l’essentiel de l’actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi 22 août :

Une pétition contre la dévégétalisation sur la ligne Tours - Le Mans…

À la Membrolle-sur-Choisille, des riverains ont monté un collectif pour dénoncer les ravages des chantiers de dévégétalisation, notamment à l’aide de glyphosate, entrepris par la SNCF sur la ligne Tours - Le Mans. Leur pétition lancée en ligne a déjà recueilli 40 000 signatures. Le département d’Indre-et-Loire adressera prochainement un courrier à la compagnie ferroviaire pour mieux comprendre ces pratiques qui ont lieu dans un espace naturel sensible du Val de Loire. La SNCF se justifie en rappelant son droit d’utiliser ce type de produits phytosanitaires et en avançant qu’elle ne peut faire autrement pour assurer la sécurité ferroviaire autour de la voie.

Circulation difficile sur l’A10 prévue ce week-end…

Bison-Fûté annonce un week-end rouge sur le sens des retours, orange pour les départs. Il est conseillé d’éviter l’A10 entre Tours et Orléans dans le sens des retours entre 14 et 20h. Samedi, circulation difficile entre Poitiers et Tours. Ce ne sera pas mieux dimanche où il faudra éviter l’A10 entre Tours et Orléans de 12 à 20h.

Le CHU de Tours, 11e meilleur hôpital…

Mercredi 21 août, le journal Le Point a publié son classement annuel des meilleurs hôpitaux de France. Le CHU reste à la même place que l’année précédente, soit 11e. Au niveau chirurgie dentaire, on retrouve la Clinique Vinci de Chambray à la première place et le CHU Trousseau est 2e pour les stimulateurs cardiaques.

Victoire des Remparts...

L’équipe de hockey tourangelle s’est imposée 5-2 lors d’un match amical face à Caen, en Normandie.

Concours photo à Tours

À vos appareils photos ! Du 21 août au 20 septembre, la Métropole de Tours lance un concours photo pour les visuels de sa prochaine campagne «Tours l’inattendue». Les instructions sont simples : prendre LE cliché qui représente l’art de vivre à Tours. Que ce soit une scène, un lieu ou un événement, votre photo pourrait servir de visuel pour habiller les murs du métro parisiens et les gares SNCF françaises. Pour participer, publiez votre photo prise dans une des 22 communes de la Métropole sur Facebook ou Instagram avant le 20 septembre 00h avec le #clicheinattendu et la commune où elle a été prise. De un à trois gagnants seront désignés par le jury.