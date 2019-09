StorieTouraine 19/08/19 : Deux morts dans un accident sur l’A10 ; Un camion perd sa remorque ; Carambolage et ralentissement à Ste Maure…

Et le versement de l’allocation rentrée ce 20 août.

La StorieTouraine est un résumé de l’essentiel de l’actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi 19 août :

Deux morts vers Santenay sur l’A10…

Hier, dimanche 18 août aux alentours de six heures, une camionnette aurait coupé la route à un véhicule le faisant percuter deux autres voitures. Un cinquième véhicule a été impliqué dans ce carambolage en voulant les éviter. L’accident à eu lieu à la hauteur de Santenay près de Blois. Les deux passagers de la première voiture, portugais, sont morts sur le coup. Seul le bébé de 16 mois trouvé sur leur banquette arrière a survécu et a été emmené en observation à Clocheville. Ses jours ne sont pas en danger.

Circulation perturbée ce matin à Tours…

Vers 9 heures ce lundi 19 août, un camion a perdu sa remorque au niveau du rond point des Français Libres à Tours, rendant la circulation difficile.

Sainte-Maure, 8km de bouchon après un accident…

Ce lundi 19 août en fin de matinée, 6 voitures ont été impliquées dans un carambolage. Des ralentissements dans le sens Bordeaux-Paris s’en sont suivis mais aucun blessé à déplorer. Résultat, jusqu’à 8km de bouchon cet après-midi

Versement de l’allocation rentrée scolaire…

Le ministère des Solidarités a annoncé que l’ASR sera versée par la CAF demain mardi 20 août aux familles les plus modestes. Près de 3 millions de familles en France en bénéficieront cette année. Elles toucheront : 368,84 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, à 389,19 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et à 402,67 euros pour un enfant de 15 à 18 ans. Plus de 24 000 familles tourangelles l'avaient touché en 2018 pour une somme dépassant les 15,8 millions d'€.