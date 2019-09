Comment fonctionne Résabus, le système de réservation de bus de Fil Bleu

Une nouveauté de la rentrée 2019.

Le 26 août, changements d’habitudes en série pour les habitué.e.s du réseau bus et tram Fil Bleu de l’agglo de Tours ! Plusieurs lignes sont modifiées, d’autres créées et certaines supprimées. Objectif affiché : mieux desservir certains quartiers de Tours ou de Joué, mais aussi faciliter les déplacements vers les communes excentrées à l’ouest ou au nord. On vous explique les principales modifications des lignes régulières dans cet articleet puis ci-dessous voici un tuto pour comprendre le nouveau système Résabus.

De quoi s’agit-il ?

Résabus c’est un service qui existait déjà avant (Résago) mais qui change de nom. Il s’agit de lignes qui ne circulent que sur réservation. Inutile donc d’attendre à un arrêt si vous n’avez pas prévenu avant que vous souhaitez faire ce trajet. Jusqu’à cet été il existait 5 lignes Résago. Désormais on disposera de 9 lignes Résabus.

R1 / Ballan Centre – Druye Centre

Ballan Centre – Druye Centre R2 / Luynes Centre – Luynes Hôpital Pagès

Luynes Centre – Luynes Hôpital Pagès R3 / ZI Yvaudières à Saint-Pierre-des-Corps – Atlantes

ZI Yvaudières à Saint-Pierre-des-Corps – Atlantes R4 / La Riche Soleil – Les Bergeons (à Berthenay)

La Riche Soleil – Les Bergeons (à Berthenay) R5 / Villandry Centre – L’Heure Tranquille (à Tours)

Villandry Centre – L’Heure Tranquille (à Tours) R6 / Joué Hôtel de Ville – Joué Sud et Ballan-Miré

Joué Hôtel de Ville – Joué Sud et Ballan-Miré R7 / Beffroi (Tours Nord) – Painguetterie (Chanceaux-sur-Choisille)

Beffroi (Tours Nord) – Painguetterie (Chanceaux-sur-Choisille) R8 / Maurière (Saint-Etienne-de-Chigny) – Luynes Centre

Maurière (Saint-Etienne-de-Chigny) – Luynes Centre R9 / Vaucanson (Tours Nord) – Parçay Meslay et son centre de permis – La Diablerie à Chanceaux

L’objectif est que ces lignes soient reliées à des arrêts facilement accessibles dans la journée depuis le tram ou le bus. D’où des départs de Vaucanson, l’Heure Tranquille ou Joué-Hôtel de Ville. Ce sont ensuite des minibus Fil Bleu de 8 places maximum ou des taxis qui assurent le reste du parcours.

Attention ! Certains Résabus fonctionnent à des horaires prédéfinis (R1, R2, R3, R7, R8, R9), voire seulement certains jours de la semaine. Renseignez-vous sur le site de Fil Bleu.

Comment ça marche ?

Vous pouvez réserver votre trajet jusqu’à 30 minutes avant votre départ, mais aussi 3 semaines avant si vous avez des impératifs programmés en amont. La démarche se fait sur filbleu.fr, via l’application mobile ou en appelant le 02 47 66 70 70. On indique alors son arrêt de départ et son arrêt d’arrivée, l’horaire (libre ou contraint selon les lignes). On peut même réserver immédiatement son trajet retour.

Ensuite, vous recevez des notifications 30 minutes avant le départ et à l’approche du véhicule à l’arrêt demandé. Vous pouvez même suivre son parcours en temps réel via l’appli gratuite de Fil Bleu. Pensez à être un peu en avance à l’arrêt pour ne pas rater son passage (2 minutes suffisent).

Combien ça coûte ?

Le même prix qu’un ticket de bus classique, soit 1€60. Et rien du tout si vous avez un abonnement. En cas d’annulation moins de 30 minutes avant le départ vous risquez une pénalité de 25€.