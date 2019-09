Les Remparts efficaces pour débuter leur préparation

Ils ont remporté leur premier match amical.

Les Remparts de Tours ont repris l’entraînement il y a quelques jours sur leurs bases de la Patinoire dans le secteur du Palais des Sports et ils sont passés aux choses sérieuses dès ce samedi avec un premier match amical de préparation à domicile.



Les Dogs de Cholet étaient appelés à venir défier les hockeyeurs tourangeaux sur leur glace... et ils ont perdu. Les locaux se sont imposés assez facilement 4 buts à 1.



La prochaine rencontre amicale à domicile des Remparts est programmée le vendredi 30 août, ce sera cette fois face à Neuilly-sur-Marne. A noter qu’ils débuteront le championnat deux semaines plus tard le 14 septembre à Strasbourg, tout juste relégué de Ligue Magnus.