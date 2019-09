StorieTouraine 12/08/19 : le quartier Tonnelé bouclé, collision frontale à Bléré, jardinage en carrés à Chinon

Et un classique des années 80 de retour au cinéma des Deux Lions

La StorieTouraine est un résumé de l’essentiel de l’actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Fuite de gaz à Tours Ouest...

En fin d'après-midi ce lundi, tout le secteur Tonnelé-Bretonneau a été coupé à la circulation des voitures et des piétons en raison d'une fuite de gaz partie d'un chantier. De très nombreuses personnes ont été évacuées. Le Jardin Botanique a été fermé. Pompiers et police se sont rendus en nombre sur place. La zone est actuellement en chantier pour l'installation du nouveau réseau de chaleur relié à la future chaufferie au bois du Menneton. La circulation a été rétablie vers 20h.

Collision entre une moto et une voiture à Bléré...

Choc frontal ce dimanche vers 17h30 sur la départementale 976 à la hauteur de Bléré, entre un motard et une automobiliste. Le pronostic vital des deux blessés, habitants de Joué-les-Tours, n'est pas engagé. Une enquête a été lancée pour en savoir plus sur les circonstances de l’accident.

Arrestation suite à une bagarre...

Dans la nuit du 8 au 9 août, des policiers sont intervenus dans le Vieux Tours alors qu’un groupe de 5 personnes âgées de 18 à 20 ans frappaient un homme. Ils ont été arrêtés et trouvés en possession de 43 cachets d’ecstasy ainsi que de la chaîne en or de la victime.

Le Potager en carrés à la française a déménagé...

Le potager et l'École du Jardinage en Carrés qui étaient à Azay-le-Rideau se sont installés à Chinon au 73 rue de Grigny. Pour plus d’information sur les visites et les ateliers de cette ùéthode particulière de culture, rendez-vous ici

UTBM : préventes pour un match amical...

Rendez-vous à Montconseil le samedi 24 août à 14h pour voir les matchs des équipes de Tours, Blois et Chartres. Vous pouvez acheter vos places jusqu'au 23 août chez Artus Interim au 72 avenue Marcel Dassault aux 2 Lions (ouverture : 8h30/12h - 14h/17h). 10€ pour les 3 matchs en prévente (15€ le jour du match).





Les 80's de retour au cinéma...

"Il ne se passe jamais rien ici". Pas sûr ! Les Goonies, classique des années 80, est de retour au CGR des 2 Lions jusqu’à demain, mardi. Deux séances sont prévues à 11h05 et 17h40. Pas d'inquiétude pour les juilletistes de retour au travail, le film est aussi disponible sur Netflix.