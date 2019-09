Un nouveau record de fréquentation pour la Loire à Vélo

Toujours plus de cyclistes au bord de l'eau !

Même si le nombre de cyclistes a baissé pendant la 2e canicule de l'été (-23% de passages les jours de fortes chaleurs) la Loire à Vélo se porte bien en cette année 2019 puisqu'elle bat son record de l'an passé quand on regarde les chiffres des capteurs qui comptabilisent la fréquentation de l'itinéraire de balade au bord du fleuve royal.

De janvier à juillet, plus de 28 000 passages de vélos ont en moyenne été enregistrés sur chaque compteur, et même 56 000 pour celui de Savonnières au bord du Cher, la zone la plus fréquentée devant Montlouis (49 000 passages en 7 mois), Tours (40 500 passages) puis Candes-saint-Martin et Bléré (plus de 35 000 passages).

De janvier à juillet, la hausse de fréquentation est de 2%, mais -1% sur le seul mois de juillet vu la canicule. Néanmoins, Savonnières voit tout de même sa fréquentation progresser de 2% pour ce mois-ci, avec 569 passages quotidiens et un record de 1 034 vélos le 21 juillet ! D'ailleurs 20% des sorties à vélo dans ce secteur se font sur la seule journée du dimanche.

En moyenne, Savonnières voit passer 264 vélos chaque jour cette année (+7% en un an), 230 à Montlouis (+6%), 191 à Tours (+8%), 166 à Bléré (+16%), 91 à Amboise (+5%). 32% de la fréquentation se fait le week-end, le reste du lundi au vendredi.