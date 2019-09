Les Remparts de Tours sont fixés pour leur nouvelle saison

Elle débutera le 14 septembre.

Bientôt la reprise du côté de la Patinoire de Tours, avec l'entraînement qui débute ce lundi 12 août !

Les hockeyeurs des Remparts préparent une nouvelle saison en D1, le 2e niveau français. Le calendrier vient de tomber... Et dès la première journée du championnat ils seront opposés à une équipe qui évoluait au niveau supérieur la saison dernière : Strasbourg. C'est même chez le relégué de Ligue Magnus - en Alsace - que les Tourangeaux entameront cette nouvelle année de compétition.

Tout au long de la saison, les Remparts devront être forts pour ne pas revivre la déconvenue du printemps 2019 : éjectés de la course aux play-offs à la dernière journée, après un début d'année réussi. Il faudra donc batailler pour s'imposer dans le top 8, d'autant que l'équipe part avec un handicap de 3 points voire 6, suite à l'examen de ses comptes par les instances françaises du hockey. Par ailleurs, Tours ne pourra pas participer à la Coupe de France cette année.

Il n'en reste pas moins que le club espère être au niveau pour jouer la course au titre, d'autant qu'il vise à moyen terme une montée en 1ère division. On verra ce qu'il en est après les 26 journées de ce championnat de D1. Le premier match à domicile est prévu le 21 septembre contre Cholet, avant un dép)lacement à Chambéry puis deux réceptions coup sur coup les 12 et 19 octobre : Caen et Cergy-Pontoise.

Le 29 février, la saison régulière s'achèvera également à la Patinoire de Tours avec le match retour contre Strasbourg. Le calendrier complet est disponible ici.

Les Remparts cherchent par ailleurs des bénévoles pour l'accueil des partenaires du club, la buvette ou la securité. Détails ici.

Photo d'archives de la saison 2018/2019.