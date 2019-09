[Article collaboratif] Marre des sacs jetables ? La liste des commerces tourangeaux OK pour le sans emballage

Et il y en a plein !

Ce vendredi 15 mars 2019, les jeunes sont appelés.e.s à marcher pour le climat dès 9h30. Samedi, une partie du groupe rejoindra les adultes qui feront de même à partir de 14h30 au départ de la Gare de Tours; Marcher, c'est bien (c'est écolo) mais agir c'est encore mieux. Parmi les actions possibles : se passer de sacs à usage unique. On peut venir faire ses courses avec des tote-bags, des sacs en papier qui peuvent servir plusieurs fois, des boîtes (en plastique voire, mieux, en verre), un panier... Seulement dans quelques commerces ? Détrompez-vous ! Ils sont de plus en plus nombreux à accepter que vous ameniez vos propres contenants. Certains accueillent même cette solution avec le sourire.

Une petite chose à vérifier si vous amenez votre boîte/bocal : il faut que le commerçant ait fait la tare en amont, c'est-à-dire qu'il ait pesé votre contenant pour en déduire le poids une fois rempli.

Sur Facebook, la très active association Zéro Déchet Touraine a publié une liste fréquemment mise à jour avec des commerces qui jouent le jeu du vrac ou acceptent les contenants personnels de la clientèle. Nous la reproduisons ici en version enrichie avec nos connaissances personnelles. Vous aussi vous acceptez les contenants dans votre boucherie/boulangerie/supermarché... ? Ecrivez-nous : contact@info-tours.fr nous nous ferons un plaisir d'enrichir cet article !

Magasins 100% vrac :

(Ils ne distribuent pas de sac en plastique mais on y trouve des sacs en papier pour les pâtes, le riz, les céréales... Possibilité aussi d'y trouver des bouteilles ou des bocaux à réutiliser pour l'huile, les produits ménagers... dont on peut venir les mains vides !)

Day by Day Rue des Halles à Tours (épicerie),

Sur la Branche Place de la Victoire (épicerie, produits bio et locaux),

La Mesure Rue de Rochepinard à St Avertin (épicerie fine avec du bio),

O P'tit Vrac à Amboise,

Graines de Loire à Langeais,

Tours'N'Vrac sur les marchés de Ste Maure, Descartes, Ligueil, Nouâtre (infos sur Facebook pour les emplacements)...

Astuce 1 : ayez toujours un sac (en tissu par exemple) sur vous avec quelques autres sacs en tissu ou en papier à l'intérieur. Vous pouvez même prévoir un grand sac plastique comme ceux que l'on trouve en supermarché, plié et compressé dans votre sac à main ou sac à dos. Vous pourrez alors le sortir à tout moment si vous achetez des vêtements, une bouteille de vin chez un caviste, des chaussures, des chocolats...

Supermarchés avec un rayon vrac ou acceptant des contenants :

(Attention il s'agit surtout de produits secs)

Biocité - 6 bis, rue Emile Zola, près de la rue Nationale – Tours

Biocoop - 15 rue Arthur Rimbaud, Tours Nord,

Biocoop - 17 rue Charles Coulomb, Chambray-lès-Tours

Biocoop - Bourgueil

Biocoop- Azay-le-Rideau (et il est possible d'amener ses contenants pour le fromage et le pain précise Zéro Déchet Touraine)

Carrefour City - Rue des Halles, Tours

Carrefour City - Avenue de Grammont (rayon vrac)

Carrefour Express - Rue Colbert, Tours (contenants acceptés pour la boucherie)

Carrefour market- Azay-le-Rideau

Carrefour market- Bléré

Carrefour des Atlantes - Saint-Pierre des Corps

Coop Nature - 17, rue J.Chalmel, Tours

Coop Nature - 25 Rue Hollande, Tours Nord

Coop Nature - 13, rue Augustin Fresnel, Chambray-lès-Tours

Epicerie Label Echoppe, Rochecorbon

Graines de Loire, Langeais

Intermarché – Rue Charles Gille, Tours

La Charrette – Chambray-lès-Tours

La Charrette – Truyes

Le Blé Sauv'age, St Avertin. Produits bios, quelques produits en vrac

Leclerc- Fondettes

Le Marché de Léopold – 243 Boulevard Charles de Gaulles, Saint-Cyr-sur-Loire

Mon Marché Bio – Chambray- lès-Tours. Contenant acceptés - fruits, légumes, pâtes en vrac, oeufs...

Le Marché Provençal – Chambray- lès-Tours

NaturéO – 10 rue Albert Enstein, Tours Nord

Tours de Ferme - à côté du Super U de Joué-lès-Tours

Auchan - Rue Giraudeau à Tours - contenants acceptés en boucherie et charcuterie

Ambiose, 46 Rue Victor Hugo à Amboise

Saint-Cyr-sur-Loire, Terre y Fruits, 250 Bd Charles de Gaulle

Super U à Joué-lès-Tours et à Montlouis

Astuce 2 : oubliez les bouteilles d'eau en plastique, prenez des gourdes en inox !

Commerces qui acceptent de vous servir dans votre contenant (propre) :

Fromagers :

- Mont'paysan, la ville aux dames , maraîcher avec un rayon fromages

- Rodolphe Le Meunier, fromager aux Halles, Tours

- Fromager Philippe Chaintron sur le marché des Halles le mercredi et samedi, accepte nos boites pour le beurre et pour le fromage

- Fromagerie Loeille sur le marché de monts le samedi

- Fromager sur le marché de Fondettes le dimanche

- Fromagerie Chatard à Saint-Roch

- Raimb Ô Fromages, marché + boutique à Amboise

- La “Balade des Fromages”, Bléré

- Auchan de Chambray-lès-Tours (rayon à la coupe)

- O'Divin Fromages (sur les marchés de Beaujardin et Velpeau)

Boucheries/charcuteries :

- Boucherie Dufresnes, quartier Velpeau accepte les boites, et veut bien mettre plusieurs viandes dans la même boite précise Zéro Déchet Touraine

- Boucher et charcutier : Douady et Robert sur marché Strasbourg

- Boucher au Carrefour de Saint-Pierre-des-Corps (panneau “contenants bienvenus”)

- Boucherie Devanne aux Fontaines

- “Les Bouchers”, La-Ville-aux-Dames

- Les Bouchers de l'Horloge à Tours Nord

- Boucher de Monts

- L'Etale Brainois sur le marché du mardi à Bourgueil

- La Tourangelle, Larçay

- Auchan de Chambray-lès-Tours (rayon à la coupe)

- Boucherie Charcuterie et Rôtisserie “Le Poulet Doré” de Cormery

- La Ti' Bio d'Aire à Courcoué et sur les marchés (Beaujardin le samedi, accepte plusieurs viandes dans la même boîte)

- Le Rillon Chaud (Montbazon et marchés)

Boulangeries :

- L'atelier du Talemelier, Boulangerie des Halles

- Aux Délices d’Azay, Azay-sur-Cher

- Boulangerie de Cormery

- Boulangerie de la Rue Georges Renard à Tours (Beaujardin)



Poissonniers :

- Monsieur Masson, poissonnier, sur les marchés Strasbourg (jeudi) et Rabelais (dimanche).

- Auchan de Chambray-lès-Tours

- Poissonnier du marché du mercredi aux Halles



Autres :

- Traiteur italien sur le marché des Halles le mercredi.

- Épices/olives/fruits secs/melanges apero/thé chez l'épicier du marché Strasbourg

- Marché du samedi matin près de la salle Oésia à Notre-Dame d'Oé

- Le Palais des Epices aux Halles de Tours

Astuce 3 : Zéro Déchet Touraine propose également une liste de restaurants qui acceptent de servir dans des contenants lorsque vous emportez. Quant aux bars, certains proposent désormais des pailles en bambou/inox comme Le Shelter, Le Cubrik, Smaak Natural Food, l'Oxford Pub, Le Petit Atelier, La Fabrique à Jus (contactez-nous pour allonger cette liste)...