Les bords du Cher à Savonnières, assurément le spot de l’été à Tours Métropole

C’est le site naturel que vous préférez dans l’agglomération.

Et voilà le résultat de notre concours informel autour des parcs et espaces naturels de Tours et de la Métropole… A l’issue d’un dernier vote qui a encore mobilisé plusieurs centaines d’internautes, vous avez désigné les bords du Cher de Savonnières comme votre endroit préféré pour faire une pause, une balade, un pique-nique, une activité avec les enfants, une sieste dans l’herbe… Enfin ce que vous voulez !

Rive gauche c’est la Loire à Vélo, le camping, l’air de camping-car, la vue sur le village quand on arrive de l’Est… Rive droite c’est la plage, la nouvelle passe à poissons pour les aider à contourner le barrage mais aussi la poursuite de l’itinéraire cyclable vers la confluence avec la Loire. Des espaces calmes, avec une nature encore préservée. Avec un petit marché sur la place, aussi.

« Un petit paradis ça ne s’explique pas »

« C’est un site naturel protégé magnifique à toutes les saisons... On peut admirer aussi les embarcations des bateliers du Cher » souligne-t-on dans les commentaires de notre sondage, « en plus les commerçants ont tout compris en restant ouverts le dimanche » lit-on un peu plus bas. Savonnières ne l’emporte pas avec une grande avance : 52,8% des voix face au Jardin Botanique de Tours, « un privilège qui redonne sa place à la nature, qui permet aux habitants d'être au milieu des arbres sans prendre sa voiture, qui est un poumon d'air, qui est un lieu d'échanges, qui est le refuge des oiseaux… Une immersion dans ce parc est une douceur qui nous rend heureux et parfaitement lié avec la vie » disserte une personne qui l’apprécie particulièrement.

Néanmoins, c’est donc le village de l’Ouest de l’agglo qui décroche la palme, s’apprêtant à voir passer des milliers de cyclistes tout au long de l’été… Une affluence qui reste raisonnable : « Il y a moins de gens amassés au même endroit et de longues balades à faire » estime quelqu’un qui fréquente assidûment les lieux. On nous suggère même un lieu de pause « auprès de la ''Soupe à mémère''. Vous y trouverez du froid ou du chaud ainsi qu'une collation gourmande. Tout est à vos pieds pour passer un très bon moment. Et je suis sûr que vous y reviendrez. »

Savonnières, « j'y suis née, sans jamais en partir, et j'ai vu l'implication de la commune pour obtenir le résultat d'aujourd'hui. Sans aucun doute, je vote pour les bords du Cher de mon village » dit une femme, « un petit paradis ça ne s’explique pas », « des magnifiques photos à faire car ça change en permanence », « cela représente bien l’atmosphère de la Touraine » concluent trois autres messages.