Tandems, mini-vélos et machines des années 80 : des vélos insolites à louer en Touraine

Au départ de Savonnières.

Pascal Leleu est un passionné de vélo : « J’ai commencé à en faire pour me déstresser quand j’allais au travail et j’ai commencé à les collectionner à ma retraite. » Ce Tourangeau conserve pas moins d’une trentaine de machines dans son garage... Pardon, sa grange : des engins des années 80 et toute une série de vélos atypiques. « Je suis un collectionneur » assume-t-il.



Son premier vélo « différent » : un vélo couché qu’il a trouvé à Veigné. « La première fois je n’ai pas réussi à monter dessus, je pensais que je n’allais pas y arriver. » Tout ça est effacé et depuis il a fait plein d’autres expériences au point de vouloir faire partager sa passion aux autres. Tout l’été, Loc Biclou s’installe près du camping de Savonnières chaque jeudi et chaque dimanche. Posé à proximité du loueur de canoës, il encourage à partir en balade de façon originale...

Pour 12€ la demi-journée ou 15€ la journée, on peut donc partir en vadrouille avec un authentique biclou des années 80 retapé par Pascal Leleu mais aussi quelques vélos originaux comme une machine à toutes petites roues « qui convient autant aux enfants qu’aux adultes. » C’est même l’occasion de tester le tandem de plage pour pédaler en duo. « J’ai d’autres tandems : tandem dos à dos ou côte à côte mais je ne les loue pas car c’est trop difficile » explique notre interlocuteur.



Ainsi, l’homme ne cesse de parcourir Internet pour agrémenter sa collection : « Je change de vélo tous les jours » confie-t-il. Le fameux vélo ancien avec mini-roue derrière et grande roue à l’avant ? Il l’a. Le vélo débout ? Aussi. Sans parler du vélo clown « pour faire le guignol ».

A noter : il est possible d’emprunter une remorque en plus pour les enfants. Les vélos sont fournis avec casque bébé, cadenas antivol et éventuellement matériel d’entretien. Plus d’infos en écrivant à [email protected]

Olivier Collet