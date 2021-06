EN IMAGES : Ballan-Miré rouvre ses portes à la culture

Les spectacles ont repris ces derniers jours.

Année si difficile pour la culture... Après des mois d'arrêt pour cause de crise sanitaire, les événements reprennent enfin petit à petit. C'était le cas ce week-end à Ballan-Miré.

Vendredi, le parc Beauverger accueillait la compagnie La Tumulte pour un spectacle théâtral en plein air, une pièce de théâtre intitulée la Nonna. Avec une météo capricieuse, il fallait un certain courage pour programmer ce spectacle à la belle étoile.

L’auteur de cette pièce, Roberto Cossa s’intéresse au travers de cette comédie à la vie d’une famille italienne réfugiée en Argentine. Carmelo, le père de famille, a beau faire ses comptes : on ne bouclera pas la fin du mois si tout le monde ne se met pas au travail pour nourrir la Nonna.

La Nonna, est une attachante et saugrenue centenaire, ogresse, version de Pantagruel et Gargantua réunis, s'exprimant la plupart du temps par borborygmes pour alerter incessamment son entourage de son besoin primaire : "mangiare".

La Nonna dévore tout ce qu'elle trouve sur son passage, elle n'a conscience ni du bien ni du mal, elle fait des ravages autour d'elle. On est en plein drame et pourtant on rit jusqu'au bout de cette fable grotesque. Avec Nathalie Alibert, Christine Joly, Sophie Lemariey, Quentin Mabit, Franck Mouget, Thierry Robart, Xavier Salot.

Et puis ce samedi c'était le retour de Blankas à La Parenthèse... 2 ans après leur dernier passage lors d'une résidence. Là, ils ont investi la scène pour nous faire revivre le souvenir de cette soirée mémorable... ou une cession de rattrapage pour les autres.

Avec leur 6ème album studio C’est quoi ton nom ? et une pêche plus que jamais au top ils ont partagé un répertoire un peu plus rock mais également un peu plus pop mais en sortant aussi des codes habituels, pour proposer onze titres ultra- efficaces sans oublier les reprises de leurs anciens titres comme La couleur des blés.

Roger Pichot