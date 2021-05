Election du plus bel espace naturel de Tours Métropole : qui défiera le Jardin Botanique ?

C’est l’heure de la finale.

Il y a quelques jours, Info Tours organisait un concours informel du plus beau parc de la ville de Tours, remporté haut la main par le Jardin Botanique situé face à l’hôpital Bretonneau. Pour le challenger dans une super-finale, on s’est dit qu’on allait vous proposer une deuxième compétition pour désigner le plus bel espace naturel de l’agglomération tourangelle, car dans la première ou deuxième couronne de la métropole il y a de très beaux endroits où se promener, buller, pique-niquer.



Voici l’ultime étape : la finale entre les deux lieux que vous chérissez.



Le challenge vous passionne car nous avons reçu près de 1 300 réponses lors des demi-finales, et dans le premier match opposant le Lac des Bretonnières de Joué au Lac de Chambray c’est le candidat jocondien qui l’emporte assez nettement avec quasiment 77% des voix. Il sera opposé aux Bords du Cher de Savonnières, qui triomphent face au Parc de la Perraudière de Saint-Cyr-sur-Loire mais avec un écart moins important : 59% contre 41%.

Alors qui va gagner le match final et défier le Jardin Botanique ? A vousde nous le dire...