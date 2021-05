Idées sorties : certains châteaux rouvrent leurs jardins en Indre-et-Loire

En attendant de pouvoir accueillir du monde entre leurs murs.

Après un mois sous forte contrainte, les limites de déplacements sont abolies ce lundi 3 mai. Finies les attestations si on se trouve à plus de 10km de chez soi. De quoi élargir le spectre des sorties… et ça tombe bien : avant même la réouverture envisageable de certains lieux culturels le 19 mai, plusieurs monuments d’Indre-et-Loire annoncent qu’ils rendent possibles ces jours-ci l’accès à leurs jardins. Voici le détail sachant que le port du masque est obligatoire sur place et qu’à chaque fois il y des tarifs préférentiels par rapport aux prix habituels…

----------------

Villandry : il y a encore des tulipes en fleurs dans l’un des plus beaux parcs du département et vous pouvez les admirer sur place depuis ce samedi 1er mai. En raison du couvre-feu, le site ferme à 18h30. Le matin il ouvre dès 9h30. Et ce 7 jours sur 7.

Valmer : sur la commune de Chançay, le Château de Valmer – également connu pour son univers viticole – rouvre également ses jardins dès ce 1er week-end de mai, uniquement de 14h à 19h. Pivoines, glycine, Iris… Les fleurs y ont éclos en grand nombre !

Le Clos Lucé : à Amboise, la demeure de Léonard de Vinci reprend du service ce lundi 3 mai avec l’ouverture de son parc tous les jours de 9h à 19h. Un poumon vert de 7 hectares où plane l’esprit du génie de la Renaissance, avec certaines de ses inventions (20 maquettes).

Le Rivau : il faudra attendre quelques jours supplémentaires car c’est le 8 mai que le monument du Sud-Touraine va rendre possible l’accès à son parc empli de roses. Il sera possible d’y acheter des paniers pique-nique à emporter. AU programme également : tulipes, pivoines et aulx d’ornement.

Azay-le-Rideau : le monument a poursuivi les activités pendant le confinement. Vous pouvez profiter de visites guidées depuis l’extérieur axées sur l’architecture du château mais aussi de visites virtuelles à distance. Le parc ombragé et la proximité de l’eau apportent aussi beaucoup de bonheur…