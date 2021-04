Luynes : voici comment profiter de la piscine dès le 12 avril

Elle va partiellement rouvrir.

Le nouveau confinement anti-Covid n’empêche pas les piscines d’ouvrir leurs portes. Les conditions sont drastiques à cause de la situation sanitaire mais avec un brin de motivation et d’organisation c’est possible. Seul impératif pour le grand public : se contenter d’un bassin extérieur, les structures intérieures étant fermées.



Cette disposition permet à Joué-lès-Tours de maintenir ouvert le grand bassin extérieur de son centre aquatique Bulle d’O qui a repris du service le 1er avril (sur réservation, les créneaux sont d’ailleurs très demandés).



Autre option à Luynes dès ce lundi 12 avril, à la piscine nordique Les Thermes. Uniquement sur réservation pour les nageurs qui souhaitent faire des longueurs

« Pour un moment ludique en famille, il faudra encore patienter » explique la direction



Plusieurs créneaux de natation seront disponibles : 4 du lundi au vendredi de 9h15 à 11h, de 12h à 14h, de 15h à 16h15 et de 17h à 18h15. 2 créneaux le samedi de 14h à 15h45, de 16h30 à 18h15. 4 créneaux le dimanche de 9h à 10h15, de 11h à 12h15, de 14h à 15h45, de 16h30 à 18h15.



42 places disponibles par créneau : 7 nageurs par ligne d'eau Distanciation de 2m par personne. Entrée au tarif unitaire (à régler en ligne) ou carte de 10 entrées (à régler à l'accueil pour les non bénéficiaires).



A savoir qu'en dehors de ces créneaux, il y a de la place pour les clubs/associations, les publics prioritaires et les adultes/enfants inscrits à l’école de Natation. Les bassins sont donc utilisés de manière constante. L’espace bien-être reste fermé. Et il n’est pas question d’entrer si on vit à plus de 10km du bassin.



Le lien de réservation sera mis en ligne prochainement sur la page Facebook des Thermes de Luynes.