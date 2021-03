Des boîtes réutilisables pour les plats à emporter dans les restaurants

Afin de lutter contre les contenants jetables.

Avec l’essor des plats à emporter suite à la fermeture des restaurants, les contenants jetables se sont multipliés. Un constat dressé par l’association Zéro Déchet Touraine qui lance une expérimentation sur l’utilisation de contenants réutilisables.

« Qui dit plats à emporter dit emballages multiples, qui vont directement à la poubelle. Une grande partie de ces produits sont fabriqués à partir de matières non renouvelables et peu recyclables, en particulier les contenants souillés par les aliments » dresse ainsi Danielle Gouye, membre de l’association.

Pour y remédier, l’association lance le projet "Passplat", un test pendant 3 mois auprès de 50 consommateurs volontaires et 15 restaurateurs. « L’an passé nous avions fait une enquêtre préliminaire auprès de 191 personnes et 92% se disaient prêts à utilisés des contenants consignés » explique Danielle Gouye en préambule de la démarche.

A partir du 12 avril, les consommateurs-testeurs (si vous êtes intéressés par la démarche vous pouvez vous inscrire ici : https://framaforms.org/inscription-client-testeur-1613032974), pourront pendant 3 mois emprunter gratuitement et successivement 10 boîtes en verre réutilisables au sein des 15 restaurants et commerçants partenaires (Le Mastroquet, Chez Madie, Au Ptit Poulet aux Halles, Casa al Dente, La Tarterie des Halles, Boll N Roll, Chez Zein…) lors de leurs commandes à emporter. Les boîtes seront ensuite à ramener chez d’autres commerçants partenaires et jugés « éthiques » comme Sur la Branche, Autour du Vrac, CoopNature… « Les bénévoles de Zéro Déchet se chargeront derrière de les récupérer, elles seront lavées par des membres de Jeunesse Et Habitat puis redistribuer auprès des restaurants. »

« L’idée est que les boites tournent pour que ce soit utile. On limitera à deux boites par personne et on garantit une traçabilité via une application. »

Cette phase d’essai doit permettre à l’association de valider le modèle économique ainsi que les détails logistiques, afin d’être prête pour Juillet 2021, moment où la loi Alimentation entrera en vigueur avec de nouvelles obligations pour les restaurateurs en terme de réduction des déchets.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée au projet : https://www.zerodechettouraine.org/actualite/un-systeme-de-contenants-reutilisables-pour-plats-a-emporter-bientot-a-tours-grace-a-l-association-zero-dechet-touraine