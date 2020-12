Des monuments fermés… Mais on peut visiter les jardins de Villandry

Balade autorisée dans le parc.

On ne pourra pas voir les décors de Noël imaginés cette année pour les châteaux de la Loire, que ce soit Amboise, Chenonceau, Langeais, Chinon ou Loches. Ni ceux que le château de Villandry souhait faire découvrir aux visiteurs, depuis qu’il a rejoint l’événement annuel Noël au Pays des Châteaux.

Cela dit, le monument de l’agglomération tourangelle profite d’une opportunité pour la période des vacances scolaires : il n’a pas l’autorisation d’ouvrir ses salles historiques au public mais les jardins c’est permis…

Dès ce samedi 19 décembre, on peut donc retourner découvrir le grand parc arboré et les massifs de Villandry, et ce jusqu’au 3 janvier 2021 avant une nouvelle fermeture. Qu’est-ce que vous pourrez voir ? Déjà les choux d’ornement et les poireaux en mosaïque, de la dentelle de bois et des silhouettes d’ifs en topilaire… Ou encore les allées de tilleuls en habits d’hiver pour flâner sans se presser (mais en se couvrant bien, il ne fait pas bien chaud).

Attention : les horaires sont assez réduits… Les jardins de Villandry ouvrent uniquement de 13h à 17h mais tous les jours, même le 25 décembre et le 1er janvier pour des balades digestives après les grands repas.

Les tarifs sont réduits : entre 4 et 5€, gratuit pour les moins de 8 ans. Masque obligatoire sur place.

Photo d'illustration.