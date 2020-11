En manque de concert ? Double dose de rock tourangeau samedi depuis Ballan-Miré

Et en plus c’est un événement solidaire.

D’après Le Film français le gouvernement planche sur une réouverture des salles de cinéma ou de théâtre avant la fin de l’année ce qui serait une bonne nouvelle pour le monde de la culture. Même entre les deux confinements, on n’a pas profité des spectacles autant qu’on l’aurait voulu à cause des restrictions sanitaires… Heureusement, il reste les solutions virtuelles pour ramener un peu de live dans nos vies. En voici une solidaire pensée en Touraine

Chaque année, Les Rockeurs ont du Cœur se mobilisent pour organiser un concert au profit du Secours Populaire, sachant que pour entrer dans la salle c’est un jouet neuf qui fait office de billet.

Impossible de garder ce format en 2020 mais l’événement créé il y a 5 ans ne baisse pas les bras. Au contraire, il fait preuve d’inventivité en imaginant une version confinée sur Internet ce samedi 21 novembre depuis la chaîne YouTube de la salle La Parenthèse à Ballan-Miré. Dogü et Astray Astronauts seront sur scène de 20h à 22h et c’est complètement gratuit. Bien sûr, l’idée reste de faire une action solidaire au profit du Secours Populaire donc de mobiliser un maximum d’internautes, d’autant que les associations caritatives croulent sous les besoins cette année avec la hausse de la précarité (on estime qu’un million de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté en quelques mois).

Deux solutions pour soutenir Les Rockeurs ont du Cœur :

Participer à la campagne HelloAsso avec un don en euros. Vous avez jusqu’au 12 décembre

Déposer directement des jouets au Centre Gentiana de Tours-Nord Avenue Maginot (les mardis matins et jeudis après-midi), chez Chapau Prog à Ballan en prenant rendez-vous ou directement à l’Hôtel de Ville de la commune ouvert du lundi au vendredi. Là aussi, vous avez jusqu’au 12 décembre

Les dons serviront à offrir des cadeaux de Noël aux enfants bénéficiaires du Secours Populaire d’Indre-et-Loire. Et on espère qu’on pourra de nouveau profiter d’un vrai concert live en 2021.