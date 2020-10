Tours Métropole : On en sait plus sur l’aide directe aux entreprises

1 million d’euros est débloqué par la collectivité d’ici fin 2021

La mise en place d’un dispositif d’aides directes aux entreprises par Tours Métropole avait fait débat lors du dernier Conseil Métropolitain. Pour la première fois, l’intercommunalité va aider par des subventions le tissu économique. Une « réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle » a rappelé Thierry Chailloux, vice-président à l’économie solidaire ce mardi lors de la signature de la convention avec les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre des Métiers et de l’Artisanat) qui auront à charge d’instruire les demandes reçues par les entreprises.

Concrètement ce dispositif est ouvert aux TPE (Très petites entreprises) implantées sur le territoire métropolitain et réalisant moins d’un million de chiffre d’affaires par an. Le montant de l’aide est plafonné à 5000 euros par entreprise. Une aide qui pourra être soit de l’aide à la trésorerie (à hauteur de 80% de la demande) ou un soutien à l’investissement (aménagement immobilier, achat et équipements de véhicules de tournée et véhicules ateliers, nouveaux matériels...), à hauteur de 30% du budget prévisionnel lié à la dépense.

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent remplir un formulaire disponible ici : https://tours-metropole.fr/fonds-aides-covid

Les demandes seront par la suite étudiées au cas par cas par les chambres consulaires qui souhaitent un traitement rapide des dossiers afin de répondre aux difficultés des entreprises.

Enfin à noter qu’à ce dispositif d’un million d’euros, la ville de Tours ajoute également une participation de 100 000 euros provenant du reliquat du plan Etincelle non utilisé. Un dispositif qui est ouvert sur l’année 2020 mais aussi en 2021.