[Photos du jour] A Ballan-Miré, un spectacle pour enfants inspiré par les oiseaux

Pour lancer la saison jeune public.

La Parenthèse de Ballan-Miré présentait ce mercredi 7 octobre un spectacle pour jeune public, voire très jeune (dès 1 ans et demi). Environ 70 enfants, accompagnés de leurs parents étaient accueillis par la chorégraphe et danseuse Anne-Laure Rouxel. Vêtue de blanc, cette dernière fait penser à un grand oiseau ayant fait son nid dans la salle de la Parenthèse.

Ce bel oiseau va se faire tour à tour cajoleur, enjôleur avec parfois des élans de liberté.

Accompagnée par la musique de la chanteuse Björk et des chants d'oiseaux, elle va créer un univers vivant qui va au fil de la représentation faire en sorte que le public des jeunes enfants prenne à leur tour possession de la scène et rejoignent l'oiseau pour prendre eux aussi leur envol. Comme l'indique Anne-Laure Roussel dans la présentation de son spectacle « Petit Homme » : "Plus je grandis et plus j'ai envie de danser avec toi, pour toi Petit Homme."

L'invitation a été comprise par les jeunes enfants et leur visage rayonnant à la fin du spectacle nous font dire qu'ils penseront très longtemps à ce bel oiseau qui les a fait rêver. Cette création est liée à des recherches, des publications de Anne-Laure Roussel sur le très jeune enfant et les arts vivants, elle dédicacera son dernier livre « Bougez votre Bassin » le jeudi 29 octobre 2020 à 19h30 à la Boîte à Livres de Tours.

Roger Pichot