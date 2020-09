[Photos du jour] Soirée dansante pour lancer la saison culturelle de Ballan-Miré

Deux spectacles ce vendredi.

Respecter les gestes barrières mais jouer quand même. Ce vendredi c'était l'ouverture de la saison culturelle à la Parenthèse de Ballan-Miré. Pour ce premier spectacle, de la danse avec Simon Dimouro. Fondée en 2015 la compagnie "Entité" proposait son dernier spectacle "Instinct et Caractères".

Danseur reconnu de la scène contemporaine Hip-Hop il a exploré dans le premier ballet « Instinct » l'opposition forte entre l'homme, l'impulsivité et son instinct animal. Aidé dans cette confrontation par le DJ Beat Matazz et les effets musicaux et projections numériques jusqu'à la dématérialisation du corps humain comme une radiographie. Cette alchimie que procure l'addition de tous ces effets en font une ode à l'expression artistique.

La deuxième partie "Caractères" n'est que la continuité de l'opposition du corps humain et de l'expérimentation de la rencontre d'univers différents, avec parfois une force violente mais aussi fragile, la démonstration artistique des 4 danseurs sur scène laisse place également à de l'émotion. Entre ces deux ballets l'ensemble de la troupe de la compagnie Instinct, nous a démontré que la relève était assurée.

Roger Pichot