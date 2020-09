Handball : Le CTHB lance sa saison avec un nul contre Dijon

Les Chambraisiennes auraient pu l’emporter dans les dernières secondes

Les joueuses du CTHB ont sûrement regretté dans les vestiaires leur dernière possession de balle du match contre Dijon ce mercredi soir. Deux tirs dans les 10 dernières secondes et deux arrêts de la gardienne dijonaise, auteure d’une belle partie, et au final un match nul 27-27 qui avait plus un goût de victoire pour les joueuses de Côte d’Or que pour celles d’Indre-et-Loire.

Pour ce match de reprise du championnat, le CTHB recevait donc le JDA Dijon, au gymnase Guy Drut de Saint-Cyr-sur-Loire, où elles joueront leurs 4 premières rencontres de championnat ainsi que 2 de coupe de France, le temps que les travaux du gymnase de la Fontaine Blanche à Chambray soient terminés.

Ce premier match aura livré ses enseignements avec une équipe chambraisienne qui a globalement donné le tempo à la rencontre face à une équipe dijonaise accrocheuse et qui lui aura donné du fil à retordre. Les Conquérantes du CTHB ont livré un match avec de belles phases de jeu, mais aussi de nombreuses imprécisions à mettre sur le compte du début de saison et d’une équipe encore en rodage expliquait le coach Jérôme Delarue. « On avait les moyens de l’emporter, mais nous avons eu deux écueils, dans les 1 contre 1 et en attaque » analysait-il face aux partenaires à l’issue de la rencontre. Malgré 27 buts dans ce match, les Chambraisiennes ont en effet peiné à concrétiser leurs possessions de balle. Au final on retient un match serré au cours duquel les deux équipes n’ont pas réussi à se mettre à l’abri lors de leurs temps forts (le score n’a jamais été de plus de deux buts d’avance pour l’une ou l’autre des équipes). Un match nul finalement logique donc mais encourageant pour la suite de la saison du CTHB.

Quelques photos du match :