A Luynes, l’ancienne trésorerie va devenir un centre de santé

Ouverture prévue en 2021.

De l’examen des comptes à celui de la tension ou de la gorge. C’est un changement d’affectation complet qui se prépare pour l’ancienne trésorerie de Luynes, à l’ouest de Tours : le conseil municipal de la commune vient de décider de transformer le bâtiment en centre de santé, les locaux étant inoccupés depuis le transfert des services vers Joué-lès-Tours à la fin de l’année 2017.



Selon la mairie, le projet est autant motivé par l’augmentation de la population du village que par la difficulté à trouver facilement un rendez-vous chez un professionnel de santé.



Concrètement, l’objectif est d’accueillir 4 médecins généralistes et 4 autres professionnels dont la spécialité n’est pas encore connue. Deux espaces distincts seront aménagés, avec chacun leur entrée et leur salle d’attente. Le centre de santé aura également un secrétariat et une salle de repos.



Autour du bâtiment, la ville prévoit d’aménager un parking avec 20 places dont 2 pour les personnes à mobilité réduite. Le personnel aura son propre espace pour se garer, tout comme les vélos. Au total, ce projet est estimé à 525 000€ et devrait aboutir assez rapidement : dès le début de l’année 2021.