Tours Métropole : La subvention au Chambray Touraine Handball fait parler

En cause : une hausse de 15% de la subvention

La hausse de la subvention de fonctionnement au Chambray Touraine Handball a créé un petit débat entre Christian Gatard, vice-président aux finances de Tours Métropole et maire de la commune qui héberge l’équipe féminine évoluant en première division nationale et l’élu tourangeau Christophe Bouchet.

Ce dernier s’est étonné que le CTHB soit le seul club d’élite du territoire à bénéficier d’une augmentation de subvention de 15% (elle passe de 100 000 à 115 000). Pour Christophe Bouchet, avec les différentes aides liées au partenariat avec le club, les subventions perçues de la Métropole s’élèvent même à 171 000 euros, alors qu’à titre de comparaison le TVB perçoit de son côté 100 000 euros.

Christian Gatard s’est justifié en expliquant que cette augmentation était une compensation au regard des discriminations entre les équipes masculines et féminines en termes de revenus. « C’est le seul club féminin qui évolue à ce niveau » a-t-il ajouté sans convaincre Christophe Bouchet, qui évoque de son côté le club féminin des Remparts champions de France l’an dernier.

Au-delà de la simple subvention au CTHB, l’ancien maire de Tours a redit sa vision en termes de subventions sportives : « Le rôle de la métropole n’est pas de subventionner en fonctionnement les clubs d’élite, mais se concentrer sur l’équipement et l’investissement. »

« On est la Métropole qui donne les plus petites subventions aux clubs d’élite, on peut difficilement faire moins » lui a rétorqué Christian Gatard.