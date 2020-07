3 choses à savoir sur Wilfried Schwartz, le (probable) futur président de Tours Métropole

Il devrait être élu vendredi soir

Vendredi 17 juillet à 18h, les 87 élus du conseil de Tours Métropole connaitront leur première réunion officielle. Une assemblée où il sera question d’un point essentiellement : l’élection du nouveau président de l’intercommunalité. Comme nous vous l’expliquions ces derniers jours, le maire de La Riche, Wilfried Schwartz devrait être logiquement élu (sauf improbable retournement de situation), s’étant assuré du soutien de la majorité des représentants. Pour vous aider à mieux le connaître, voici quelques éléments de portraits.

1/ Il a été largement réélu à La Riche

En mars dernier, Wilfried Schwartz, candidat à sa propre succession s’est fait largement réélire à La Riche, avec un score plus que flatteur de 76,95% des suffrages exprimés. Une victoire qui asseoit un peu plus sa légitimité après un premier mandat entamé en 2014 où il a pu affirmer une vision et une politique propre, en s’affranchissant de celle du précédent maire Alain Michel (1983-2014) pour qui il a été entre 2008 et 2013 son directeur de cabinet. Parmi les faits d’arme de son premier mandat : avoir réussi à faire passer le projet de 2e ligne de tramway dans sa commune ou encore lancé le projet de nouveau quartier du Plessis-Botanique. Wilfried Schwartz s’est également démarqué en accueillant des associations en froid avec la ville de Tours, ou encore soutenu puis accueilli dès 2015 des personnes réfugiées.

2/ Il fut le plus jeune maire socialiste de France

Agé seulement de 35 ans, Wilfried Schwartz représente un certain avenir politique en Touraine. En 2014, alors âgé de 29 ans, il fut même le plus jeune maire socialiste de France. Si aujourd’hui il a quitté le PS, il continue d’affirmer néanmoins une identité politique de gauche et sociale. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il a été jugé apte de diriger une métropole qui a basculé à gauche politiquement avec notamment la ville de Tours où la majorité d’Emmanuel Denis envoie 29 élus communautaires. Un maire de Tours, avec qui Wilfried Schwartz constituera à n’en pas douter un binôme pour la réalisation d’un projet de territoire faisant la part belle à la transition écologique ou encore une meilleure démocratisation de l’institution.

3/ Il connaît les rouages de la Métropole

Outre le fait d’être de sensibilité de gauche, l’autre argument qui a plaidé en la faveur de Wilfried Schwartz au poste de président de Tours Métropole, c’est sa connaissance de la collectivité. Depuis 2014, Il en est en effet vice-président. En charge de la politique de la ville, il a notamment mené le nouveau plan de rénovation urbaine (NPRU), et notamment les projets de rénovations des quartiers du Sanitas, de la Rabaterie et de la Rabière. Elu se glissant bien dans le consensus en vigueur, son travail a été assez largement salué par ses pairs, même si Wilfried Schwartz a également su faire preuve de tempérament en n’hésitant pas à s’affirmer sur certaines positions comme récemment face à Christophe Bouchet au sujet du plan Etincelles.