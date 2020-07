5 raisons d’élire Villandry Monument Préféré des Français en 2020

Le château et ses jardins sont en compétition avec 13 autres sites historiques.

Vous connaissez sans doute l’émission de Stéphane Bern Le Village préféré des Français, diffusée sur France 3. En 2020, la chaîne du service public lance deux nouveaux concours : La Ferme préférée des Français et Le Monument préféré des Français. Le concept est simple : chaque région (outre-mer compris) présente un lieu, Stéphane Bern se déplace pour faire un reportage, on vote, on décerne un prix au N°1… et on croise les doigts pour que les téléspectateurs soient nombreux et se transforment en touristes.

Alors que la période post-Covid risque de booster les vacances franco-françaises, l’événement télévisuel devrait être apprécié dans les différents territoires concernés… dont la Touraine, choisie par la production pour représenter la région Centre-Val de Loire. Le Château et les Jardins de Villandry vont donc concourir aux côtés du Fort La Latte en Bretagne, du Temple Tamoul Narassingua Péroumal à La Réunion ou du Château de Brézé chez nos voisins des Pays de la Loire. Voici 5 raisons pour lesquelles notre représentant doit l’emporter :

1 – Parce que ses jardins sont vraiment extraordinaires

Un « tableau végétal » qui s’étend sur 7,5ha + 16ha de parc avec près de 400 rosiers, 7km de buis potagers, 300 espèces de plantes dans le « Jardin du soleil », plus de 1 000 tilleuls, 30 légumes et autant de plantes aromatiques, 450 pommiers… « Le propriétaire me dit qu’en Californie on connait les jardins de Versailles et de Villandry » nous expliquait l’an dernier Laurent Portuguez, dans le cadre d’un article pour 37 degrés. Rappelons que chaque automne, le potager organise une grande vente de légumes.

2 – Pour le point de vue depuis le donjon

Réaménagé au XVIIIe siècle, 200 ans après sa construction, le château rend hommage à ses différents propriétaires au fil des pièces. Les chambres (avec vue) sont splendides mais c’est surtout le panorama depuis le donjon, avec les jardins, les champs, la verdure à perte de vue qui impressionnent. Assurément l’un des plus beaux panoramas du département… et donc de France, puisqu’on est dans un concours national !

3 – Parce qu’il y a la Nuit des Mille Feux

Parmi les événements incontournables de l’été dans le Val de Loire (à l’exception de 2020, cause Covid), il y a ces soirées estivales à la lueur des bougies, dans le parc de Villandry. Animations historiques en début de soirée puis formidables feux d’artifice, mapping… Personne ne peut rester indifférent.e.

4 – Parce qu’on peut faire du sport dans le parc

Le saviez-vous ? Villandry dispose d’un court de tennis… en herbe, comme ceux du tournoi de Wimbledon qui fait partie du circuit du Grand Chelem. « Pour le trouver, vous n’avez qu’à suivre une diagonale fictive qui passerait au-dessus des carrés de jardin et vous devriez, sans doute, tomber dessus » expliquait le propriétaire des lieux l’an dernier dans une interview pour 37 degrés, tennisman amateur. Les courts en gazon étant rares en France, certains pros sont déjà venus s’entraîner ici. « Les gens aiment se poser, flâner dessus. Il n’est pas là pour une pratique professionnelle quotidienne ce qui demanderait trop de travail, mais simplement pour créer une alchimie avec les jardins et jouer parfois dessus » explique Henri Carvalho.

5 – Parce que le Canal du Midi c’est très joli…

…Mais la Loire à Vélo aussi c’est tout plat et au bord de l’eau ce qui offre de superbes balades. Ainsi, Villandry est à environ 1h30 du centre de Tours sans trop forcer sur la pédale.

Pour voter, cliquez ici. Ne traînez pas, vous avez seulement jusqu’au 2 juillet.