[Faut y aller] 3 jours, 3 ciné-concerts : ENFIN le déconfinement du Temps Machine

Avec le groupe Ropoporose.

On ne va pas le cacher : ça nous manque les concerts. Et même après la Fête de la Musique du 21 juin on n'a pas encore eu notre dose. Heureusement, le Temps Machine se déconfine sur les derniers jours de juin et le 1er jour de juillet. La salle de concert de Joué-lès-Tours qu'on avait quittée mi-mars pour notre soirée Cuvée Scène Locale 37 degrés remet le couvert avec... la scène locale, et plus précisément Ropoporose (qui nous vient du 41). Qui ça ? Ecoutez plutôt :

Le projet, c'est quoi ? En partenariat avec Cultures du Coeur, redécouvrez « Dark Star » le premier film de John Carpenter - véritable curiosité SF - remanié musicalement par Ropoporose. Longtemps passé inaperçu, ce film est depuis ressorti en salles, notamment à l’occasion du festival Travelling en 1999 et du festival de Cannes en 2000. Empli d’un psychédélisme parodique assumé, « Dark Star » rend hommage avec dérision à de grandes œuvres du genre (2001 : L’Odyssée de l’espace) tout en annonçant les succès à venir (Star Wars, Alien). Ce huis clos venu d’ailleurs, planant à plusieurs millions d’années lumières de nous, est à découvrir sur un nouvel air avec cette création ciné-concert déjantée et signée Ropoporose !

Le 1er de ces trois concerts sera réservé aux résidents de l'IME de Luynes, le second aura lieu mardi prochain au centre social de la Rabièr à Joué, dès 15h et sur réservation obligatoire (à [email protected]). Enfin, mercredi, entrée gratuite dès 19h30 au Temps Mach' sachant qu'il n'y a pas de booking possible en amont et que le port du masque sera obligaoire lors des déplacements dans le bâtiment.