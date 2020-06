Pour passer un super week-end, 4 sites de loisirs qui viennent de rouvrir

A Rochecorbon, Monnaie, Hommes et Lussault.

« Maman, papa, on fait quoi ce week-end ? » En voilà une bonne question des enfants ! Avec le déconfinement qui avance, les lieux de loisirs rouvrent progressivement et on en a sélectionné 4 parfaits pour les familles ou entre potes. Dont un tout beau tout neuf.

--------------

1 – A Rochecorbon, début de saison pour Lulu Parc

Avec pas moins de 10 nouveaux jeux pour cette année 2020, les familles habituées des lieux ouverts en 1996 vont avoir de nouvelles expériences à faire à deux pas de la guinguette de Rochecorbon sur les bords de Loire. Le parc de la métropole tourangelle est rouvert depuis mercredi avec un canon à eau, un château médiéval gonflable, une pirogue, un petit train ou encore une Jump Box Tyrolienne où l’on fait la course sur une double tyrolienne avant de sauter dans un filet suspendu. Une dizaine de jeux géants en bois, un parcours où l’on saute sur des boules et un espace dédié aux moins de 3 ans complètent le programme de la journée… avec des mesures sanitaires spécifiques : port du masque obligatoire pour les accompagnateurs, désinfection régulière des installations et distanciation dans les files d’attente.

Plus d'infos sur le site officiel

2 – A Monnaie, la nouveauté du moment

On connaissait l’entreprise Sport&Bien pour sa faculté à nous proposer des sports insolites comme le Bubble Foot. Elle s’installe désormais dans un parc de plus de 5 000m² comprenant une série de structures gonflables (parcours du combattant, terrain de foot, mur des champions façon Intervilles (hauteur : 5m50), volley sur terrain gonflable, laser game extérieur ou parcours pour gyropodes. On peut venir en groupe ou en solo pour affronter les autres visiteurs, plutôt pour les grands enfants mais c’est accessible dès 6 ans. Vous pouvez également réserver des activités comme le fat bike électrique ou le skate cross.

Plus d'infos sur le site officiel

3 – A Hommes, le spot de rêve des Farmers

C’est l’un des lieux de baignade les plus appréciés des Tourangeaux (pare que surveillé) : le lac d’Hommes propose aussi des jeux gonflables pour les enfants et de quoi se restaurer ce qui fait pas mal de distractions et ça rouvre dès ce samedi 27 juin, donc parfait pour un avant-goût des grandes vacances. Les activités nautiques sont également de retour.

Plus d'infos sur le Facebook officiel

4 – A Lussault-sur-Loire, les mini-châteaux déconfinés

Chambord, Chenonceau ou Villandry en version miniature dans un parc arboré : c’est un classique du Val de Loire et c’est de nouveau possible à partir de ce samedi 27 juin (juste le week-end, puis tous les jours en juillet-août). Dans la série « mesures sanitaires », l’achat d’un billet électronique est recommandé et le port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Du gel hydroalcoolique est à disposition un peu partout. Signalons que le lieu patrimonial est aussi divertissant avec ses nouveautés 2020 : un jeu de piste pour les enfants, un échiquier géant pour tester votre mental et un espace détente appréciable les jours de fortes chaleurs.

Plus d'infos sur le site officiel.