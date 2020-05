A Joué-lès-Tours, le conseil municipal délocalisé à La Borde

Pour avoir plus de place.

Ce samedi plusieurs maires, vainqueurs des élections le 15 mars dernier dès le premier tour, vont prendre leurs fonctions après deux mois d’attente liés au Covid-19. Ce sera le cas à Ballan-Miré ou encore La Riche. En début de semaine d’autres suivront comme Saint-Cyr-sur-Loire ou encore Joué-lès-Tours, lundi soir.

Ces conseils municipaux d’installation seront forcément particuliers avec les règles de distanciation sociale à respecter. Pour les organiser les services des communes ont du s’adapter et prendre en compte les changements prévus par la loi sur l’Etat d’Urgence Sanitaire du 23 mars ou encore l’ordonnance du 13 mai.

A Joué-lès-Tours, la situation sanitaire oblige les élus à délocaliser ce conseil municipal d’installation. La salle habituelle étant trop étroite pour accueillir tout le monde en respectant au moins un mètre de distance entre chaque personne, c’est au centre de loisirs de La Borde que se déroulera la séance inaugurale de la nouvelle mandature.

« En temps normal il faut une autorisation de la Préfecture pour délocaliser un conseil municipal, là on peut le faire sans soucis avec l’Etat d’Urgence Sanitaire » nous explique Anne Glaume, employée de la ville de Joué-lès-Tours, en charge de la préparation des conseils municipaux. « Il a fallu s’adapter rapidement mais tout s’est bien passé » précise-t-elle encore à deux jours de la tenue de la séance qui verra Frédéric Augis, le maire sortant, être reconduit après sa victoire au premier tour face au candidat socialiste Francis Gérard et celle de LREM Laurence Hervé.

Ce conseil sera d’autant plus singulier qu’il se tiendra à huis-clos faute de place nécessaire. Parmi les autres modifications : le quorum est abaissé à un tiers des présents et chaque élu peut recevoir deux pouvoirs au lieu d’un habituellement. En revanche pour des raisons techniques et bien que cela soit possible dans la loi, les élus ne pourront pas siéger en vidéo-conférence.

Un conseil que les Jocondiens pourront suivre en vidéo sur le site de la ville, mais en différé de quelques heures, le déménagement à La Borde ne permettant pas de diffuser en direct dans de bonnes conditions.

Photo : ville de Joué-lès-Tours