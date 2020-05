Pas de rentrée à Rochecorbon... après un cas suspect de coronavirus

L'école reste fermée pour l'instant.

Au nord de la Loire et à l'est de Tours, la commune de Rochecorbon avait tout prévu pour rouvrir son école ce mardi 12 mai, après une prérentrée des enseignants lundi. Finalement, aucun élève en classe sur décision de la préfecture et de l'inspection d'académie d'Indre-et-Loire.

"Un employé d’un prestataire de la commune qui a été en contact avec une personne testée positive a participé à la réunion de rentrée scolaire. Cette réunion s’est déroulée selon les directives du protocole sanitaire. L’employé ayant appris qu’il était une personne contact, s’est manifesté auprès de la commune et

a été placé en isolement. Il s’est vu prescrire dépistage dans le respect de la procédure. Nous attendons les résultats" indique la préfecture.

Tant que le test n'a pas rendu son verdict, pas d'enfants en classe à Rochecorbon. Les familles ont été prévenues et les locaux seront désinfectés entièrement. Enfin, des recherches vont être menées dans l’entourage des personnes ayant été en contact avec cet agent.

Rappelons qu'en Indre-et-Loire, 97% des écoles rouvrent progressivement cette semaine, avec au maximum 15 élèves par classe. Ce sont en priorité les enfants de grande section de maternelle, les CP et les CM2 qui sont accueillis. Les autres niveaux pourraient reprendre à partir du 25 mai.