L’eau potable traitée spécialement face au coronavirus

Si vous trouvez qu’elle a plus l’odeur de chlore c’est normal.

Vous êtes plusieurs lecteurs à nous avoir interpellés sur le fait que vous trouviez l’eau potable sortant de votre robinet avait une odeur de chlore inhabituelle ces dernières semaines. Sachez que c’est normal.

En effet face à la crise sanitaire actuelle, les équipes de Tours Métropole ont par vigilance accentué le traitement de l’eau afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Concrètement, les dosages en chlore ont été multipliés. « Nous sommes sur une protection cinq fois supérieur à la norme » explique Bertrand Ritouret, le vice-président de l'agglo en charge de la question.

L’eau reste bien sûr potable et est totalement saine assurent les services métropolitains qui rappellent que sa qualité est contrôlée trente fois par jour avant d’arriver chez vous.

Et si jamais l’odeur de chlore vous incommode, sachez qu’avec une carafe filtrante, l’odeur partira et votre eau restera consommable. Autre solution pour celles et ceux n’ayant pas ce genre de carafes, mettez l’eau dans une bouteille ouverte une heure au réfrigérateur avant de la boire. L’odeur de chlore se sera atténuée.